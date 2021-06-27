فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 36 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
وجهت وزارة قطاع الأعمال العام، الدعوة لكافة الشركات المصرية التي لديها منتجات قابلة للتصدير لتسجيلها مجانا على الكتالوج الإلكتروني، المخطط استخدامه بواسطة شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكلها الجديد “جسور” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بهدف الترويج والوساطة للتجارة الخارجية المصرية في مختلف الدول، بغاية تعظيم الصادرات المصرية، لا سيما مع دول القارة الإفريقية.
ويمكن للشركات تسجيل منتجاتها على الكتالوج الإلكتروني على الموقع التالي https://gosoor.com.eg/،
حيث سيتم الترويج لهذه المنتجات من خلال عدد 16 (فرع / نقطة ارتكاز)، للوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المحيطة بها (تصل إلى حوالى 40 دولة في مختلف أنحاء العالم). وقد تحددت دول الارتكاز في كل من البرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنس، روسيا، ودبى، وماليزيا، والهند، والصين، إلى جانب المغرب، والسودان، وغانا، والكاميرون، وجنوب افريقيا، وفرعين آخرين في شرق إفريقيا بالتعاون مع شركة مشتركة مع القطاع الخاص باسم “Afrigate”، كما يجري اختيار وتعيين فريق عمل محترف من مندوبين مبيعات (وسطاء / مروجين) محليين في الفروع الخارجية المشار إليها.
وأطلق هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الأسبوع الماضي، الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية لاستخدامه في الترويج للصادرات المصرية في مختلف دول العالم، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون في هذا الشأن مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية وهيئة الاستثمار وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العربية للتصنيع وأكثر من 10 مجالس تصديرية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “قطاع الأعمال” تدعو الشركات لتسجيل منتجاتها مجانا على الكتالوج الإلكتروني لترويجها خارجيًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.