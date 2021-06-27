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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن 34 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : أدى الفنان المصري، محمد حماقي، مناسك العمرة مع فريقه الفني، عقب إحيائه حفله الغنائي الذي أقيم في قبة دوم في جدة .
وشارك حماقي، في أداء مناسك العمرة، مدير أعماله، والمنتج حمدي بدر، وعدد من أصدقائه، المقربين في المملكة.
نشر الكوافير أحمد الوكيل صورة تجمعه بحماقي وهما يرتديان ملابس الإحرام، وعلق كاتبا: “الحمدلله”.
وفي صور أخرى ظهر حماقي في الصور بصحبة مدير أعماله حمدي بدر وعدد من أعضاء فرقته الموسيقية، وهو داخل الحرم المكي.
ومساء الجمعة 25 يونيو 2021، أحيا محمد حماقي، حفلا غنائيا في جدة ، وقدم باقة من أشهر أغانيه ومنها “نفسى ابقي جنبه”، “قدام الناس” ، “مابلاش”، “أحلى حاجة فيكي” ،”ليه بيلموني ليه”، بالإضافة إلى “من البداية” ،”يا ستار” ،” كان وكان” ، “واحدة واحدة”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد حفله الغنائي في جدة…شاهد: الفنان محمد حماقي يؤدي العمرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.