تراند الفن: توقعات بارتفاع النفط لـ100 دولار من عمالقة النفط والمضاربين

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:09 مساءً - قال رؤساء بعض أكبر شركات النفط في العالم، إنَّ أسعار النفط الخام من المرجَّح أن تستمر في الارتفاع، لأنَّ نقص الاستثمار سيقلِّص المعروض في المستقبل، وجاء ذلك حسب بلومبرج.

وانضمَّ المديرون التنفيذيون لشركة “رويال دويتش شل بي إل سي”، وشركة ” توتال إنريجيس إس إي” إلى كبار مضاربي السلع والبنوك في توقُّع ارتفاع النفط إلى 100 دولار للبرميل، على الرغم من أنَّهم توقَّعوا أيضًا أنَّ الأسواق المتقلِّبة قد تدفع الأسعار إلى التراجع مرة أخرى.

من جانبه، يرى دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة “إكسون موبيل كورب” أنَّ الافتقار إلى الاستثمار “سيؤدي إلى تفاقم شح العرض مقابل الطلب مع انتعاش الاقتصادات مرة أخرى، وبعد ذلك في الوقت المناسب سنشهد انتعاشًا في العرض وإعادة التوازن”، مضيفًا خلال حديثه في منتدى قطر الاقتصادي، يوم الثلاثاء، “وجود أسعار أعلى على الأرجح على المدى الأقصر” هي الأكثر احتمالًا.

وقالت مجموعة “ترافيغورا غروب” للتجارة، إنَّ النفط قد يتجاوز 100 دولار للبرميل خلال العام المقبل، كما توقَّعت شركة ” بنك أوف أمريكا كورب” أيضًا هذا الأسبوع أنَّ الأسعار قد تقفز إلى هذا المستوى، ولا تستبعد شركة “جولدمان ساكس غروب إنك ” وذلك وفقا لما أعلنت المجموعة.

وارتفع النفط بنسبة 44 % هذا العام مع زيادة انتشار التطعيمات وزيادة الطلب، وتغيَّر سعر خام برنت القياسي قليلًا في الساعة 2:55 مساء بتوقيت نيويورك محقِّقًا 74.90 دولارًا للبرميل.

2020 أكثر الأعوام اضطرابًا في تاريخ أسواق النفط

شهدت أسواق النفط العالمية واحدة من أكثر الأعوام اضطرابًا في التاريخ خلال العام الماضي، فقد أدى تفشي وباء فيروس كورونا إلى انهيار الأسعار.

لكنَّ الاقتصادات في الغرب بدأت تنمو مرة أخرى، وبدأت الطرق في أوروبا والولايات المتحدة بالامتلاء، كما أنَّ المزيد من الأمريكيين يحلِّقون على متن الطائرات. في حين أنَّ هذا قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع على المدى القريب، فإنَّ تحوُّل الطاقة يعني أنَّ استهلاك النفط يمكن أن يبدأ في الاستقرار، ثم ينخفض ​​في النهاية على المدى الطويل.

وأعرب وزير الطاقة القطري سعد الكعبي في الفعالية نفسها عن اعتقاده بأنَّ تحوُّل الطاقة يعني عدم وجود استثمارات كافية في مشروعات النفط والغاز، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.

ووفقًا لتعليقات برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة ” بريتش بتريليوم بي إل سي “، في وقت سابق يوم الثلاثاء؛ فإنَّ ارتفاع أسعار النفط الخام سيساعد في خطط تحوُّل الطاقة بالنسبة للشركة، ويولِّد تدفُّقات نقدية أفضل، وعائدات للمساهمين.

وأشار باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة “توتال إنريجيس”، إلى أنَّ هناك “فرصة كبيرة” للوصول إلى سعر 100 دولار للبرميل، “لكن يمكننا أن نرى مرة أخرى في السنوات القادمة بعض الأسعار المنخفضة”. تابع: “لقد اعتدنا على التقلُّبات.”

يذكر أنَّ وزارة التجارة والصناعة، ووكالة ترويج الاستثمار، والمدينة الإعلامية في قطر، هنَّ الجهات المنظِّمة لمنتدى قطر الاقتصادي.