تراند الفن: مُجري التحريات في اتهام 4 أشخاص بالإرهاب: باعوا أسلحة للجماعات التكفيرية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:09 مساءً - بدأت اليوم الدائرة الخامسة بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة ثالث جلسات محاكمة 4 متهمين بينهم صحفي، في اتهامهم بإمداد الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية وأر بي جي مع علمهم باستخدامها في أعمال إرهابية تخل بالأمن الوطني وتكدر السلم العام.

واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد الأول بجلسة اليوم، وأكد بعد حلف اليمين أنه كان يعمل معاون مباحث المطرية وقت ضبط أحد المتهمين، ولا يتذكر الواقعة لمرور وقت طويل عليها.

بينما قال الشاهد الثاني إنه أجرى التحريات في القضية، وإن المتهمين يبيعون تلك الأسلحة المضبوطة للجماعات التكفيرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

كان قد أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بإمداد الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية وأر بي جي مع علمهم باستخدامها في أعمال إرهابية تخل بالأمن الوطني وتكدر السلم العام.