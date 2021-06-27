تراند الفن: تجديد حبس صاحب مخزن لاتهامه بسرقة معدات بالقاهرة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:09 مساءً - قرر قاضي المعارضات بتجديد حبس صاحب مخزن لسرقته معدات بناء من داخل موقع بالمرج في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات. وأمرت النيابة بعمل صحيفة جنائية للمتهم والتحفظ على المضبوطات لحين الانتهاء من التحقيقات وتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط المخزن. وبمواجهة المتهم أنكر السرقة وقال: “أنا بشتري من بائع متجول ومش حرامي”. وطلبت النيابة استدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة وسرعة التحريات التكميلية. وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من القبض على صاحب مخزن خردة بالمرج، لقيامه بسرقة معدات بناء من أحد المواقع تحت الإنشاء بأسلوب المغافلة. وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، قيام صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم بسرقة معدات وأدوات بناء خاصة بأحد المواقع تحت الإنشاء وإخفائها داخل المخزن ملكه. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط المتهم حال تواجده بداخله، وبحوزته (29 ماسورة حديدية “شداد”– 14 كابل كهربائي مختلف الأحجام والأنواع – 16 قطعة حديدية – 6 فتيل – 2 كشاف خاصين بأعمدة الإنارة” جميعهم مجهولين المصدر” – سيارة نصف نقل ملك المتهم)، وبمواجهته اعترف بقيامه بسرقة المضبوطات من داخل موقع إحدى شركات المقاولات بأسلوب “المغافلة” باستخدام السيارة المضبوطة بحوزته بقصد التصرف فيها بالبيع “كخردة”، وباستدعاء المسئول عن الموقع تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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