فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:09 مساءً - أعلنت إدارة هندسة السكة التابعة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تخفيض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بالمترو. وأكدت الشركة، في بيان لها، منذ قليل، أن تخفيض سرعة قطارات مترو الأنفاق سيُطبق خارج المحطات النفقية، وسيكون من سرعة 80 كيلو مترًا إلى 60 كيلو مترًا، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن تخفيض سرعة القطارات سيكون حتى الساعة السادسة من مساء اليوم. وأوضح «عبدالهادي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: «المترو»: تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثاني بسبب ارتفاع الحرارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.