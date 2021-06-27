تراند الفن: تنسيق الثانوية العامة 2021.. «الغربية» الأقل بـ236 درجة و«كفر الشيخ» الأعلى

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:09 مساءً - أعلنت عدد من المحافظات تنسيق الثانوية العامة 2021 للقبول، عقب الانتهاء من اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية، حيث انتهت محافظات بني سويف، الغربية، الشرقية، كفر الشيخ، من إعلان تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام، حتى الآن ومن المقرر أن يتم إعلان باقي المحافظات خلال الساعات القادمة.

وبدأ أولياء الأمور والطلاب في متابعة نتائج تنسيق الثانوية العامة 2021 للقبول حتى يتمكنوا من إلحاق أبنائهم بها، كذلك الأوراق والإجراءات المطلوبة للتقديم وطرق التقديم في الثانوية العامة، وأعلنت بعض مديريات التربية والتعليم تنسيق الصف الثالث الإعدادي 2021، فيما ستعلن باقي المحافظات تنسيق القبول بالثانوية العامة تباعاً خلال الأيام القليلة المقبلة.

محافظ بني سويف يعتمد تنسيق الثانوية العامة 2021 للقبول بـ240 درجة

واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام، بمجموع 240 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة للعام 2020/ 2021، وذلك بناءً على مذكرة تقدمت بها وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، سهام يوسف، بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.

وحددت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2021/ 2022، بعد إجراء بيان بالمجموع التكراري، ليصبح العدد المتوقع التحاقه بالصف الأول الثانوي العام 15 ألفا و181 طالباً وطالبة، بإجمالي عدد فصول 330 فصلاً، والكثافة التي تناسبت مع هذا المجموع 46 طالباً وطالبة للفصل الواحد، حيث بلغت جملة المتقدمين للامتحان 50 ألفا و729 طالباً وطالبة، وإجمالي الناجحين 31 ألفا و886 طالباً وطالبة.

محافظ الشرقية يعتمد تنسيق الثانوية العامة 2021 للقبول بـ238 درجة

كما اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2020-2021، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 238 درجة، والثانوي العام خدمات 217 درجة، والثانوي الخاص 140، مشيراً إلى أن أعداد الفصول المتاحة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم يبلغ 1130 فصلاً دراسياً.

محافظ كفر الشيخ يعتمد تنسيق الثانوية العامة 2021 للقبول بـ252 درجة

واعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنسيق الثانوية العامة 2021، بأنواعها «منتظم – منازل – خدمات – خاص» للعام الدراسي 2020/ 2021م، بمختلف مدارس المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم اعتماد الحد الأدنى لقبول الطلاب في تنسيق الثانوية العامة 2021، وتحديد درجة القبول بمدارس الثانوية العامة بمدن وقرى المحافظة بـ 252 درجة، والثانوي العام منازل بـ240 درجة، والثانوي العام خدمات بـ200 درجة، والثانوي العام خاص بـ170 درجة.

محافظ الغربية تنسيق الثانوية العامة 2021 للقبول بـ236 درجة

واعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي «عام، خاص، خاص فندقي، والفني» للعام الدراسي 2021/ 2022 وذلك بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول المقدمة من المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي المنقضي.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 236 درجة، الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص 175 درجة والحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص الفندقي 155 درجة.

الأوراق المطلوبة لتنسيق الثانوية العامة 2021

وبالنسبة للأوراق المطلوبة لتنسيق القبول بالصف الأول بالثانوية العامة لعام 2021/2022 في جميع المحافظات، فتشمل؛

– 8 صور شخصية للطالب 4×6.

– أصل شهادة الميلاد.

– شهادة إتمام المرحلة الإعدادية.

– صورة بطاقة الوالدين.