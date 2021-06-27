تراند الفن: انتعاش الطلب على سوق الديكور والأثاث المصري في ظل استقرار الأسعار

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:09 مساءً - اتجه العديد من المقبلين على الزواج إلى شراء الأثاث المودرن الفترة الأخيرة، ليتراجع بدوره الآخر الكلاسيك الذي تحتفظ به الأسر الأكبر سنا.

استقرار أسعار الديكور

وانتعش الطلب على الأثاث المودرن في وقت، يتوقع فيه مصممون في سوق الديكور والتشطيبات استقرار الأسعار الفترة المقبلة، خاصة مع استقرار سعر الصرف.

وقالت مهندسة الديكور عزة عزيز، إن التصميمات المصرية تلقى إقبالا كبيرا، وإن هناك تصميمات مميزة من قطع الأثاث والديكور والستائر كلها تحمل شعار «صنع في مصر».

اتجاه العرائس للأثاث المودرن

وأضافت عزة عزيز لـ«الوطن»، أن كل تصميم له متطلبات خاصة به، تناسب طلب العميل وروح المكان، مشيرةً إلى أن الطلبات تتنوع ما بين المودرن والكلاسيك.

وأكدت المهندسة، أن اتجاهات أغلب العرائس تتجه نحو الأثاث المودرن، رغم وجود رغبات لدى الأهالي في اختيار الأثاث الكلاسيكي، موضحة أن أغلب الاكسسوارات المتواجدة صناعة مصرية 100%.

وأوضحت عزة عزيز، أن كل مكان وله الطبيعة الخاصة بأعمال الديكور به، فالخاصة بالساحل الشمالي والفيلات تختلف تماما عن التي بالمنازل والعيادات والمراكز الطبية وغيرها.

وتوقع عاملون في السوق بدء تعافي سوق التشطيبات والديكور الفترة المقبلة، لارتباطه بقطاعات مثل التطوير العقاري وغيرها، خاصة مع تزايد الطلب الفترة الأخيرة على أعمال التشطيبات والديكور، مع عودة المصريين العاملين في أسواق الخليج.

1.5 مليار دولار فاتورة استيراد الأخشاب

وقالت غرفة الأخشاب في بيان، إن مصر تستورد بما قيمته أكثر من 1.5 مليار دولار أخشابا سنويا، منها 1.4 مليار دولار أخشابا لينة، و155 مليون دولار صلبة «زان»، فيما تبلغ قيمة المستورد من خشب «الأرو» نحو 10 ملايين دولار.

وأوضحت غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات أن أسعار الأخشاب تشهد زيادة كبيرة بسبب قلة المعروض، وزيادة الطلب عليه خلال الفترة الأخيرة.