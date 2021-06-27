فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:09 مساءً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ3 أيام القادمة، إذ يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوبي سيناء والبلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية. ويكون الطقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوبي البلاد وسيناء. درجات الحرارة الثلاثة أيام القادمة أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة فهي كما يلي: درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 28 يونيو القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24. الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24 . السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23. جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26. شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23. جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 26. درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 29 يونيو القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24. الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24 . السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23. جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27. شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23. جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 26. درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 30 يونيو القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24. الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24 . السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22. السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23. جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28. شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22. جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 26.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: «الأرصاد الجوية» تعلن درجات الحرارة الثلاثة أيام القادمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.