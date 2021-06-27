تراند الفن: منح بعض العاملين بشركة المياه الضبطية القضائية بقنا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 11:12 صباحاً - أدمن ‏35 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة

نشرت اليوم الأحد الجريدة الرسمية قرار وزير العدل المستشار عمر مروان رقم 1487 لسنة 2020 بمنح بعض العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا صفة مأموري الضبط القضائي. وجاء في نص القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه. وعلى القانون رقم 93 لسنة 1992 بشأن صرف المستحقات قرر المادة الأولى يخول العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا الاتي أسماؤهم بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه وتلك التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسفة 1992 بشأن صرف المخلفات السائلة وهم: مستند

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