تراند الفن: دفاع المتهمين بقضية “الجوكر” يطلب التأجيل.. والمحكمة ترفع الجلسة للمداولة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 04:09 مساءً - استمعت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إلى طالبات الدفاع الحاضر عن المتهمين خلال نظر أولي جلسات محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهمًا بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020 في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “الجوكر”.

وطالب الدفاع أجلا للاطلاع على أوراق القضية والاستعداد للمرافعة، فقامت المحكمة برفع الجلسة للمداولة واتخاذ القرار.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، أمرت بإحالة المتهمين في القضية 1530 لسنة 2020 والمعروفة باسم “الجوكر” للمحاكمة.

وحققت النيابة العامة مع 12 متهما في القضية، ووجهت إليهم اتهامات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية؛ لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.