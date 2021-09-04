شكرا لاهتمامك لمعرفة تخفيضات بأسعار سيارات شانجان ALSVIN تعرف عليها والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

اسعار السيارات فى مصر ،تشهد تخفيضات بأسعار سيارات شانجان ALSVIN ،حيث أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل سيارات شانجان في مصر تخفيض أسعار موديلات شانجان ALSVIN بقيمة 10 آلاف جنيه على فئاتها المتوفرة محليًا.

قيمة سعر شانجان ALSVIN بعد التخفيض

وذكرت الشركة أن الاسترداد النقدي سيتم لفترة محدودة من الوقت على السيارة كالتالي: