شكرا لاهتمامك لمعرفة تخفيضات بأسعار سيارات شانجان ALSVIN تعرف عليها والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
اسعار السيارات فى مصر ،تشهد تخفيضات بأسعار سيارات شانجان ALSVIN ،حيث أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل سيارات شانجان في مصر تخفيض أسعار موديلات شانجان ALSVIN بقيمة 10 آلاف جنيه على فئاتها المتوفرة محليًا.
قيمة سعر شانجان ALSVIN بعد التخفيض
وذكرت الشركة أن الاسترداد النقدي سيتم لفترة محدودة من الوقت على السيارة كالتالي:
- الفئة الأولي بات سعرها 162 ألف جنيه بدلًا من سعرها الأساسي 172 ألف جنيه
- الفئة الثانية وصل سعرها بالعرض إلي 182 ألف جنيه بدلًا من 192 ألف جنيه
- الفئة الثالثة وصل سعرها إلي 197 ألف جنيه بدلا من 207 آلاف جنيه.