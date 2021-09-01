شكرا لاهتمامك لمعرفة لا تقع فى الفخ : أخطر 8 تطبيقات يجب حذفهم فور من هاتفك الإندرويد والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

فيروس خطير على الهواتف يجب الحيطة منه ،حيث يحث خبراء الأمن السيبراني مستخدمي “أندرويد” على التحقق من هواتفهم الذكية بعد اكتشاف أن 8 تطبيقات شائعة تخفي برامج ضارة خطيرة لـفيروس Joker.

يجب ان تعلم انه يوجد 8التطبيقات تحتوي على برنامج Joker الضار الخطير القادر على إحداث فوضى في أي هاتف يصيبه.

هذه التطبيقات بمجرد التثبيت، يتفعل معها فيروس Joker بالقدرة على تثبيت برامج التجسس المخفية وبرامج الاتصال المميزة على الأجهزة، والتي يمكنها بعد ذلك تسجيل المستخدمين في خطط اشتراك شهرية باهظة الثمن.

أخطر 8 تطبيقات يجب حذفهم من هاتفك:

Auxiliary Message

• Element Scanner

• Fast Magic SMS

• Free CamScanner

• Go Messages

• Super Message

• Great SMS

• Travel Wallpapers

قد يهمك أيضاً :-