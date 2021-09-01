شكرا لاهتمامك لمعرفة أمازون تطلب من المصريين توديع سوق دوت كوم .. تعرف على الجديد لديها والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تطور جديد فى التجارة الالكترونية فى مصر ،فقد دخل عملاق التجارة الالكترونية بقوة ووضع ثقله كله فى سلة مصر ،حيث الغت امازون موقع سوق دوت كوم فى مصر واصبحت العلامة هى امازون دوت كوم.

وجاء ذالك التطور بعد ان أرسلت شركة أمازون مصر Amazon Egypt، رسائل بريد إلكتروني لعملائها بشكل رسمي تخبرهم فيها بإطلاق موقعها الإلكتروني الجديد أمازون مصر Amazon.eg، والذي يأتي كبديل لموقع التجارة الإلكترونية سوق دوت كوم.

وقد أعلنت عملاقة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق موقع أمازون مصر Amazon.eg، بشكل رسمي، والذي سيضم الملايين من المنتجات والماركات العالمية عالية الجودة ويشمل ذلك: الإلكترونيات، والملابس، وأدوات المنزل والمطبخ، ومنتجات السوبر ماركت، وغيرها الكثير.

وأوضحت رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلتها أمازون لعملاء Souq.com: “لقد بدأت مسيرة سوق دوت كوم في مصر منذ عام 2010، عندما قمنا بتوصيل أول طلب تلقيناه ومنذ ذلك اليوم، نعمل بشكل مستمر لتوفير تجربة تسوق مميزة، من خلال إتاحة المزيد من الخيارات الواسعة من المنتجات وخدمات توصيل أسرع بأفضل الأسعار”.

وتابعت: “اليوم، ندخل عهدا جديدا من النمو والتطور، إذ يسعدنا مشاركتكم إعلاننا عن إطلاق موقع أمازون مصر Amazon.eg”.