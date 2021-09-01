شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد باقة قنوات ابو ظبى Abu Dhabi TV على النايل سات 2021 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
باقة قنوات تليفزيون ابو ظبى الفضائية ،هى باقة مميزة تشتمل على قنوات مميزة ،فتضم الرياضة والمنوعات والاطفال ،كل هذا على تردد واحد فيمكنكم اضافته الى اجهزتكم للاستمتاع بهذه الباقة.
باقة قنوات ابو ظبى Abu Dhabi TVعلى تردد منفصل وتشمل القنوات التالية :
- Abu Dhabi TV قناة ابو ظبى
- الامارات Al Emarat TV
- Majid Kids TV ماجد اطفال
- Abu Dhabi Drama دراما
- الرياضية الاولى Abu Dhabi Sports 1
- الرياضية 2 Abu Dhabi Sports 2
- YAS
- National Geographic Abu Dhabi .
يمكن ضبط تردد قنوات ابو ظبى Abu Dhabi TV المجانية على مدار النايل سات بضبط طبق الاستقبال على اتجاه النايل 7 درجات غرب ،ووضع التردد التالى فى جهاز الاستقبال وتشغيل ميزة البحث لتنزيل القناة .
تردد قنوات ابو ظبى Abu Dhabi TV الجديدة
|اسم القمر
|نايل سات 7 غرب
|التردد
|11411
|الاستقطاب
|أفقى
|الترميز
|27500
|نسبة التصحيح
|3/4
|نظام البث
|HD
|التشفير
|مجانى
قدمنا لكم هذا التقرير عن تردد قنوات ابو ظبى Abu Dhabi TV المجانية الفضائية على النايل سات فتابعوا كل جديد على موقع اقراء نيوز.
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