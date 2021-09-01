شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة لينا Lina Tv الجزائرية على نايل سات جديد 2021 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

قناة لينا Lina Tv الجزائرية من القنوات التى ظهرت منذ فترة على النايل سات ،وفور ظهورها اعلنت انها تحت الانشاء وتقدم اوراقها للحصول على ترخيص عمل من السلطات الجزائرية ،وتقدم ترفهيى عام ومجانى.

من اهم برامج القناة والتى لاقت استحسان كبير من جمهورها البرامج التالية : –

برنامج المرميطه: برنامج مختص بالطبخ .

برنامج ناس البالون: برنامج مختص بالرياضه خصوصا كورة القدم .

برنامج الدين و الدنيا: برنامج دينى.

برنامج كلوزر : برنامج اخبار فنيه .

صرا ما صرا:برنامج حواري منوع يجمع فانين و إعلاميين يقدمه رشدي رضوان.

بيان اغلاق القناة “استجابة لطلب سلطة ضبط السمعي البصري، فان وزارة الاتصال تؤكد ان قناة لينا TV لم تستفد الى يومنا هذا من الترخيص المسبق لمزاولة نشاطها السمعي البصري في الجزائر وتعتبر أن نشاطها خارج الأطر القانونية المعتمدة، وهو ما يقتضي الغلق النهائي والفوري لهذه القناة، وننتظر من السلطات المعنية تنفيذ قراري سلطة الضبط السمعي البصري ووزارة الاتصال”.

يمكن ضبط تردد قناة لينا Lina Tv الجزائرية المجانية على مدار النايل سات بضبط طبق الاستقبال على اتجاه النايل 7 درجات غرب ،ووضع التردد التالى فى جهاز الاستقبال وتشغيل ميزة البحث لتنزيل القناة .

تردد قناة لينا Lina Tv الجزائرية الجديدة

اسم القمر نايل سات 7 غرب التردد 10922 الاستقطاب عمودى الترميز 27500 نسبة التصحيح 3/4 نظام البث sd التشفير مجانى

قدمنا لكم هذا التقرير عن تردد قناة لينا Lina Tv الجزائرية المجانية الفضائية على النايل سات فتابعوا كل جديد على موقع اقراء نيوز.

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