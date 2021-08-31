شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة حكاية هندى Hekaya TV الجديد على نايل سات 2021 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

قناة حكاية هندى Hekaya TV الجديدة والتى تبث برامجها على النايل سات هى محور تقريرنا اليوم ،فالقناة اصبحت مثار البحث عن ترددها بعد ان زاع صيتها باذاعة المسلسلات الهندية المدبلجة او الافلام الهندى.

يعيب قناة حكاية هندى Hekaya TV هى الفواصل الاعلانية الطويلة،فقناة حكاية هندى هى من القنوات الغير رسمية ويمكن ان تختفى فى اى لحظة من جهاز الاستقبال،ففى السطور التالية يمكنكم ضبط قناة حكاية هندى Hekaya TV على اجهزتكم.

يمكن ضبط تردد ققناة حكاية هندى Hekaya TV المجانية على مدار النايل سات بضبط طبق الاستقبال على اتجاه النايل 7 درجات غرب ،ووضع التردد التالى فى جهاز الاستقبال وتشغيل ميزة البحث لتنزيل القناة .

تردد قناة حكاية هندى Hekaya TV الجديدة

اسم القمر نايل سات 7 غرب التردد 10874 الاستقطاب عمودى الترميز 27500 نسبة التصحيح 6/5 نظام البث sd التشفير مجانى

قدمنا لكم هذا التقرير عن تردد قناة حكاية هندى Hekaya TV المجانية الفضائية على النايل سات فتابعوا كل جديد على موقع اقراء نيوز.

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