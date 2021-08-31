شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة موفيز اكشن Movies TV على نايل سات 2021 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

قناة موفيز اكشن Movies TV لعشاق الافلام الاجنبية وأفلام الاكشن ،وهى من القنوات المجانية على نايل سات ،وقناة موفيز اكشن Movies TV من نوعية قنوات بير السلم حيث ان صورتها غير جيدة وفواصلها الاعلانية طويلة.

قناة موفيز اكشن Movies TV هلى تبث 24 ساعة وتجد عليها افلام اجنبية جديدة وقديمة ،وتتميز بأفلام الرعب والاكشن ونوعية الافلام للكبار +18 بسبب المشاهد القوية فيها.

يمكن ضبط تردد قناة موفيز اكشن Movies TV المجانية على مدار النايل سات بضبط طبق الاستقبال على اتجاه النايل 7 درجات غرب ،ووضع التردد التالى فى جهاز الاستقبال وتشغيل ميزة البحث لتنزيل القناة .

تردد قناة موفيز اكشن Movies TV الجديدة

اسم القمر نايل سات 7 غرب التردد 10874 الاستقطاب عمودى الترميز 27500 نسبة التصحيح 6/5 نظام البث sd التشفير مجانى

قدمنا لكم هذا التقرير عن تردد قناة موفيز اكشن Movies TV المجانية الفضائية على النايل سات فتابعوا كل جديد على موقع اقراء نيوز.

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