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تردد قناة أوربيت أكشن orpit-movies المجانية على نايل سات 2021

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شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة أوربيت أكشن orpit-movies المجانية على نايل سات 2021 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

عشاق الافلام الاجنبية والاكشن على موعد مع قناة أوربيت أكشن orpit-movies المجانية والتى تعمل على مدار اليوم افلام اجنبية جديدة واكشن.

قناة أوربيت أكشن orpit-movies المجانية هى تابعة لباقة اوربيت الموجودة على نايل سات ،وتختلف عن باقة اوربيت الاصلية والتى اندمجت مع باقة شوتايم .

يمكن ضبط تردد قناة أوربيت أكشن orpit-movies المجانية على مدار النايل سات بضبط طبق الاستقبال على اتجاه النايل 7 درجات غرب ،ووضع التردد التالى فى جهاز  الاستقبال  وتشغيل ميزة البحث  لتنزيل القناة .

تردد قناة أوربيت أكشن orpit-movies  الجديدة

اسم القمر نايل سات 7 غرب
التردد 11595
الاستقطاب عمودى
الترميز 27500
نسبة التصحيح 6/5
نظام البث sd
التشفير مجانى

قدمنا لكم هذا التقرير عن تردد قناة أوربيت أكشن orpit-movies المجانية الفضائية  على النايل سات فتابعوا كل جديد على موقع اقراء نيوز.

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