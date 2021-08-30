شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة أوربيت أكشن orpit-movies المجانية على نايل سات 2021 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

عشاق الافلام الاجنبية والاكشن على موعد مع قناة أوربيت أكشن orpit-movies المجانية والتى تعمل على مدار اليوم افلام اجنبية جديدة واكشن.

قناة أوربيت أكشن orpit-movies المجانية هى تابعة لباقة اوربيت الموجودة على نايل سات ،وتختلف عن باقة اوربيت الاصلية والتى اندمجت مع باقة شوتايم .

يمكن ضبط تردد قناة أوربيت أكشن orpit-movies المجانية على مدار النايل سات بضبط طبق الاستقبال على اتجاه النايل 7 درجات غرب ،ووضع التردد التالى فى جهاز الاستقبال وتشغيل ميزة البحث لتنزيل القناة .

تردد قناة أوربيت أكشن orpit-movies الجديدة

اسم القمر نايل سات 7 غرب التردد 11595 الاستقطاب عمودى الترميز 27500 نسبة التصحيح 6/5 نظام البث sd التشفير مجانى

قدمنا لكم هذا التقرير عن تردد قناة أوربيت أكشن orpit-movies المجانية الفضائية على النايل سات فتابعوا كل جديد على موقع اقراء نيوز.

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