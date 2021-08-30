شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة أوربيت أكشن orpit-movies المجانية على نايل سات 2021 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
عشاق الافلام الاجنبية والاكشن على موعد مع قناة أوربيت أكشن orpit-movies المجانية والتى تعمل على مدار اليوم افلام اجنبية جديدة واكشن.
قناة أوربيت أكشن orpit-movies المجانية هى تابعة لباقة اوربيت الموجودة على نايل سات ،وتختلف عن باقة اوربيت الاصلية والتى اندمجت مع باقة شوتايم .
يمكن ضبط تردد قناة أوربيت أكشن orpit-movies المجانية على مدار النايل سات بضبط طبق الاستقبال على اتجاه النايل 7 درجات غرب ،ووضع التردد التالى فى جهاز الاستقبال وتشغيل ميزة البحث لتنزيل القناة .
تردد قناة أوربيت أكشن orpit-movies الجديدة
|اسم القمر
|نايل سات 7 غرب
|التردد
|11595
|الاستقطاب
|عمودى
|الترميز
|27500
|نسبة التصحيح
|6/5
|نظام البث
|sd
|التشفير
|مجانى
قدمنا لكم هذا التقرير عن تردد قناة أوربيت أكشن orpit-movies المجانية الفضائية على النايل سات فتابعوا كل جديد على موقع اقراء نيوز.
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