شكرا لاهتمامك لمعرفة أسعار السيارات : أسعار ستروين C5 موديل 2022 في مصر والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تقرير عن اسعار سيارةستروين ، والتى اعلن وكيلها فى مصر عن طرح موديل 2021 ، من طراز C5 إير كروس، والتى تنتمى الى فئة السيارة الـsuv فى نهاية العام الماضى ، ولكن مع بداية شهر فبراير من هذا العام قامت الشركة بطرح تعديلات جديدة على الطراز كموديل 2022.

وكذالك فقد كانت قد طرحت ستروين ثلاث فئات سعرية مختلفة من السيارة C5 إير كروس موديل 2022 ، وهم الفئة الأولى Live و الفئة الثانية Feel و الفئة الثالثة Shine ، داخل السوق المحلى المصرى .

أسعار ستروين C5 2022

فريق تقديم أسعار السيارات فى مصر ،يقدم لكم اسعار السيارة ستروين C5 إير كروس موديل 2022 فى مصر :

– الفئة الاولى A/T / LIVE 2022 بسعر 435,000 جنيه .

– الفئة الثانية أوتوماتيك / FEEL 2022 بسعر 505,000 جنيه .

– الفئة الثالثة أوتوماتيك / SHINE 2022 بسعر 555,000 جنيه .

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