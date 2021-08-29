شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة ميكس أكش Mix TV الجديد 2021 على نايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

قناة ميكس أكش Mix TV التى حفرت اسمها بين عمالقة القنوات التى تقدم مادة الافلام الاجنبية ،وكذالك افلام الاكشن ،وهى قناة حافظت على جودة الصورة وقلة الفواصل الاعلانية.

قناة ميكس أكش Mix TVللأفلام الاجنبية والاكشن على النايل سات ،هى قناة مجانية بدون تشفير نوتعمل على مدار الساعة بدون توقف ،جمالها فى نوعية الافلام الاجنبية الجديدة والقديمة .

يمكن ضبط قناة ميكس أكش Mix TV للافلام الاجنبية والاكشن على مدار النايل سات بضبط طبق الاستقبال على اتجاه النايل 7 درجات غرب ،ووضع التردد التالى فى جهاز الاستقبال وتشغيل ميزة البحث لتنزيل القناة .

تردد قناة ميكس أكش Mix TV للافلام الاجنبية الجديدة

اسم القمر نايل سات 7 غرب التردد 11785 الاستقطاب عمودى الترميز 27500 نسبة التصحيح 3/4 نظام البث sd التشفير مجانى

قدمنا لكم هذا التقرير عن تردد قناة ميكس أكش Mix TV للافلام الاجنبية والاكشن الفضائية على النايل سات فتابعوا كل جديد على موقع اقراء نيوز.

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