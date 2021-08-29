شكرا لاهتمامك لمعرفة أسهل طريقة إخفاء شبكة الواي فاي لمنع سرقته والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

سرقة الواى فاى من الامور المزعجة فى البيوت والمحلات التجارية،حيث يعاني العديد من الأشخاص من اختراق المتطفلين والهاكر لشبكات الواي فاي الخاصة بهم،ولذالك نقدم لكم هذا الموضوع المهم لتعم الفائدة.

على موقع اقراء نيوز نقدم طريقة إخفاء شبكة الواي فاي وتغيير باسوورد الراوتر وذلك لزيادة الأمان ومنع سرقة الباقة:

الطريقة الصحيحة لـ إخفاء شبكة الواي فاي

البداية فتح متصفح الويب الخاص بك وكتابة أحد الرقمين التاليين

192.168.1.1

192.168.0.1

على الفور ستظهر إعدادات الراوتر ويطلب اسم المستخدم ورقم المرور وإذا لم تكن غيرتها من قبل فستكون كلمة المرور واحدة في جميع الأجهزة Admin والرقم السري يكون في الغالب متواجد في ظهر الراوتر الخاص بك.

ندخل على اعدادات الروتر بكتابة الاسم والباسورد والضغط موافقة تظهر إعدادات الراوتر الخاص بك، يجب الضغط إلى زر Network.

نختار الضغط إلى زر Network يتم الضغط على زر WAN ثم الضغط على WLAN.

وندخل على خيار SSID Settings ومن ثم تظهر صفحة إعدادات الشبكة اختر الخانة الثانية وهي Hide SSID لإخفاء شبكة الواي فاي عن الجميع.

طريقة تغيير باسوورد الواي فاي

ولكى تغير شبكة الواي يجب في البداية أيضًا فتح متصفح الويب الخاص بك وكتابة أحد الرقمين التاليين:

192.168.1.1

192.168.0.1

تظهر إعدادات الراوتر ويطلب اسم المستخدم ورقم المرور وإذا لم تكن غيرتها من قبل فكلمة المرور واحدة في جميع الأجهزة كما ذكرنا من قبل ستكون Admin والرقم السري يكون في الغالب متواجد في خلف الراوتر.

بعد كتابة اسم المرور واسم المستخدم والضغط موافقة تظهر إعدادات الراوتر الخاص بك، يجب الضغط إلى زر basic الموجود في شريط الإعدادات.

ومن ثم يتم الضغط على زر WLAN للانتقال لآخر الخطوات لتغيير الرقم السري للواي فاي.

الضغط على خيار WPA pre-shared key المسئول عن كلمة السر الخاصة بالراوتر الخاص بك.

يتم كتابة الرقم السري الجديد ويشترط أن يتضمن حروفا كبيرة وصغيرة وعلامات لضمان أعلى حماية من الاختراق والضغط على زر submit لحفظ رقم المرور الجديد.سرقة