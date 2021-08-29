شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة طيور الجنة لشهر اغسطس 2021 على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات لمتابعة اناشيد الاطفال والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة طيور الجنة 2021، نقدم اليكم متابعى اقرا نيوز التردد الجديد والحصرى لقناه طيور الجنة والذى يتم البحث عنه من قبل الصغار والكبار بكل وقت وحين وذلك بسبب المحتوى المتميز الذى تعرضه لنا القناه وبشكل متميز للغاية . وكما تعرض القناه العديد من البرامج والاناشيد الجميله الحصريه التى بها تسليه وترفيه للجميع وايضا بها تعاليم راقيه تقدمه لكافة الاطفال وتفيد الاباء فى تربية ابنائهم تربيه سوية .

قناة طيور الجنة 2021

تتميز قناة طيور الجنة بانها من اجمل القنوات التى تعرض المحتوى المخصص للاطفال وتعتبر القناه من القنوات الرائده فى اناشيد وبرامج الاطفال الجميله والتعليمية والترفيهية . وكما للقناه جمهور واسع فى كل دول العالم العربى . وفى الفتره الاخيره حدث اضطراب على التردد الجديد للقناه على النايل سات ولكن قامت الاداره بالاستعداد التام من اجل استمرار بث القناه للامور الجميله التى تعرضها . وانتشر تردد القناه على قمر السهيل سات وسنقدمه لكم عبر الفقره التالية .

برامج قناة طيور الجنة

نشرة اخبار الدار .

مناجاة .

الرسام الصغير .

انا احبكم .

رياضة فى رياضة .

كواليس .

جكايات جنى .

حروف الهجاء .

ورتل القران ترتيلا .

ماما قالت .

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة

يقوم من يريد اضافة تردد القناة بالدخول على قائمه الرسيفر .

بعدها يقوم باختيار القمر الصناعى .

ثم يقوم بكتابة التردد فى مكانة .

اخيرا يقوم بالضغط على بحث .

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021

فى التالى سنوضح لكم تردد القناه الذى يعمل على قمر سهيل سات كما بينت ذلك ادارة القناه على وسائل التواصل الاجتماعى المخصصه للقناة .

اسم القناة القمر الصناعى التردد الاستقطاب طيور الجنة سهيل سات 11310 عمودى

قد يهمك أيضاً :-