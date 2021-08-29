شكرا لاهتمامك لمعرفة جميع الموديلات : أسعار سيارات MG ام جى فى السوق المصرى والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ارتفاع اسعار السيارا علميا ومحليا ،وذالك بسبب تأثرت كبرى شركات السيارات بأزمة الرقائق الإليكترونية، مما أثر بالسلب على هذه الصناعة، وتقليل معدل الإنتاج بكافة المصانع العالمية.

ولم تكن سيارات MG بعيدا عن الارتفاعات لأسعار السيارات في الاسواق خلال الايام الماضية بسبب ارتفاع تكلفة الشحن بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية.

وفى السطور التالية نستعرض اسعار سيارات MG في مصر بعد الزيادة السعرية التي طبقت على موديلات أسعار MG HS MG 5 MG 6 وZS وRX5، بل امتدت أحدث طرازاتها في مصر موديل MG HS لتصل الزيادات السعرية إلى 5000 جنيه على كل فئاتها.

أسعار MG HS موديل 2022 بعد الزيادة

لاكشري لون أسود داخلي 417 ألف جنيه بدلًا من 412 ألف جنيه بزيادة 5000 جنيه لاكشري لون بني داخلي 422 ألف جنيه بدلًا من 417 ألف جنيه بزيادة 5000 جنيه نسخة ليفربول LFC بسعر 427 ألف جنيه بدلًا من 422 ألف جنيه بزيادة 5000 جنيه.

أسعار MG RX5 بعد الزيادة

ستاندرد 332 ألف جنيه بدلًا من 325 ألف جنيه بزيادة 7000 جنيه كمفورت 352 ألف جنيه بدلًا من 345 ألف جنيه بزيادة 7000 جنيه لاكشري 382 ألف جنيه بدلًا من 375 ألف جنيه بزيادة 7000 جنيه.

أسعار MG ZS بعد الزيادة

ستاندرد 265 ألف جنيه بدلًا من 260 ألف جنيه بزيادة 5000 جنيه كمفورت 280 ألف جنيه بدلًا من 275 ألف جنيه بزيادة 5000 جنيه لاكشري 298 ألف جنيه بدلًا من 293 ألف جنيه بزيادة 5000 جنيه.

أسعار MG 6 بعد الزيادة

ستاندرد 298 ألف جنيه بدلًا من 293 ألف جنيه بفارق 5000 جنيه كمفورت 313 ألف جنيه بدلًا من 308 ألف جنيه بفارق 5000 جنيه لاكشري لون أسود داخلي 328 ألف جنيه بدلًا من 323 ألف جنيه بفارق 5000 جنيه لاكشري لون أحمر داخلي 333 ألف جنيه بدلًا من 328 ألف جنيه بفارق 5000 جنيه.

أسعار MG 5 بعد الزيادة

ستاندرد 228 ألف جنيه بدلًا من 223 ألف جنيه بزيادة 5000 جنيه كمفورت 248 ألف جنيه بدلًا من 243 ألف جنيه بزيادة 5000 جنيه لاكشري 268 ألف جنيه بدلًا من 263 ألف جنيه بزيادة 5000 جنيه.

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