شكرا لاهتمامك لمعرفة طريقة ضبط تردد قناة كوكي كيدز وقناة كرتون نتوورك بالعربية للأطفال 2021 على النايل سات لمتابعة أفضل برامج الكرتون والأغاني الطفولية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة كوكي كيدز، حيث إن في جميع البيوت يوجد أطفال يفضلون مشاهدة التلفاز في فترة كبيرة ولكن حفاظا على الأطفال لا بد من اختيار القنوات التي يتابعها الأطفال باستمرار وأغلب القنوات هي قنوات أطفال تعرض عليها الكثير من الرسوم الكرتونية ويتم عرض الأغاني الطفولية، وقد تساعد في زيادة وعي الأطفال بشكل أو بآخر، وسوف نلاحظ هذا الاختلاف عندما يشاهد الطفل هذه القنوات منذ طفولته المبكرة، لذلك سوف نشرح بعض القنوات الموجودة على النايل سات.

قناة كوكي للأطفال

تردد قناة كوكي، حيث إن قلنا وجود قنوات الأطفال على ريسيفر كل مشاهد بشكل يومي ويساعد في تنمية وعي الطفل بشكل كبير ولكن هذه القنوات لابد أن تكون ذات جودة ممتازة، فمن أشهر القنوات الطفولية قناة كوكي اشتهرت هذه القناة بحوالي عشر سنوات ومازالت محافظة على مستواها الخاص، وهي تعرض بعض الأغاني التي تعلم الأطفال السلوكيات الحميدة على شكل أغاني، مما يسهل على الطفل فهم السلوكيات الجيدة والسلوكيات السيئة دون أدنى حد.

ومن بين هذه القنوات أيضًا قناة koky التي تربى عليها العديد من الأطفال في طفولتهم، حيث تمت مشاهدة هذه القناة من قبل جيل كامل من الأطفال، وتقوم هذه القناة بعرض الرسوم المتحركة بشكل دائم، وهناك قناة أخرى تسمى Tom and Jerry cartoons، كما أن بعض الأغاني وبعض الأفكار الطفولية الذي تساعد الأطفال على إضاعة الكثير من الوقت دون الشعور بالملل.

تردد قناة كوكي كيدز

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11543

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة كرتون نتوورك بالعربية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11277.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

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