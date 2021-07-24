شكرا لاهتمامك لمعرفة استقبل تحديث يوليو : تردد قناة روتانا كلاسيك الجديد 2021 Rotana Classic على القمر الصناعى نايل سات وعرب سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة روتانا كلاسيك، الاهتمام بتلك القناه كبير فى تلك الايام حيث الترددات الخاصه بمعظم قنوات روتانا تم تحديثها وسيتم توقف البث على الترددات القديمه منذ اول اغسطس القادم وذلك وفقا لما اعلنته ادراة القناه على شاشة تلك القنوات، كما تم توضيح التردد الجديد ايضا الذى سيتم تعديله ، ومن هنا من موقعنا اقرا نيوز سنوضح لكم استقبال التردد الجديد لقناه روتانا كلاسيك على القمر الصناعى النايل سات وايضا كيفية ضبتة بكل سهوله من خلال جهاز الاستقبال لديكم .

قناة روتانا كلاسيك 2021 :

تردد قناة روتانا كلاسيك 2021 الجديد :

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 12226 (H) 27500 – 5/6 SD عرب سات 11843 (H) 27500 – 3/4 SD عرب سات 10890 (H) 27500 – 3/4 HD

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تخطت نسبة المشاهدات على قناة روتانا كلاسيك فى الاونه الاخيره نسبة عاليه جدا حيث بسبب تلك المشاهدات استطاعت القناه ان تصبح المتصدره فى الوطن العربى وفى مصر ، وكما ان لتلك القناه اسلوبها المتيمز حيث تقوم بعرض المحتوى الترفيهى بجانب الثقافى وبجانب العديد من القضايا المجتمعيه التى تناقشها على شاشتها وتناقشها بالاسلوب المتميز والمتألق الذى نجد القناه عليه دوما ، ولم تكتفى تلك القناه على تألقها وقنوات روتانا على وجه العموم فى المحتوى الذى تعرضه بل اهتم ادارة القناه بالصوره التى يتم تقديم ذلك المحتوى عليها حيث اتجهت الى تعديل الجوده الخاصه بها حتى اصبحت الجوده عاليه الدقه وبدون اى تشويش سواء فى الصوره او الصوت بجوده HD .