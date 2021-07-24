شكرا لاهتمامك لمعرفة استقبل تحديث .. تردد قناة الزمالك الجديد Zamalek TV 2021 على النايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة الزمالك 2021 الجديد ، ذلك ما يسعى اليه محبى ومتابعى هذا الكيان العظيم حيث اطلقت القناه فى كافة البلدان العربيه وبهذا يتمكن الجميع من اضافتها حيث استقبال كافة ما تقدمه على القمر الصناعى النايل سات ومن هنا من موقعنا اقرا نيوز سنوفر لكم التردد الجديد لتلك القناه على ذلك القمر وايضا سنوضح لكم كيفية استقطابه .

قناة الزمالك الجديده 2021 :

تقدم قناة الزمالك كل ما يتعلق بالكره وخاصة لجمهور ذلك النادى العريق وتعتبر تلك القناه هى المصدر الاول لاهتمام المتابعين ومشجعى النادى فى كل مكان ويبحثون عن التردد بكثره فى تلك الاحيان ، وتتميز قناة الزمالك بأن لها طابع متميز فى عرض ما تقدمه اهتماما بجماهير هذا النادى .

وتمتلك القناه العديد من النجوم المتألقين والمتميزين والذين يضيفو للقناه التميز فى ظل الوقت الحالى ، ومن النجوم الذين ينتمون للقناه (خالد الغندور ، أحمد جمال ، محمد أبو العلا ، طارق يحيى ، نيرة الأحمر ، فرح علي ،نيرفانا العبد ،أحمد عفيفي ، كريم حسن شحاتة، شادي عيسى) وعن تردد القناه تابعو السطور التاليه

تردد قناة الزمالك الجديد :

فى تلك السطور القصيره نوضح لكم متابعى ومحبى نادى الزمالك فى كل مكان قناة متميزه وحصريه تنقل اخبار ذلك الكيان العريق والتردد كما هو موضح فى التالى :

على النايل سات

التردد: 11449

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 6/5

على عرب سات

التردد: 12092

الاستقطاب: رأسي

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

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