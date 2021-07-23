شكرا لاهتمامك لمعرفة استقبل الآن أحدث تردد قناة الشرق الجديد 2021 على النايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تعد قناة الشرق من القنوات الإخبارية الأكثر مشاهدة في العالم العربي وتختص هذه القناة بتقديم محتويات كثيرة منها الأخبار العاجله والبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية وبرامج والتوك شو وتهتم هذه القناة علي تغطية كافة الأخبار السياسية والاقتصادية ،التي تحدث في الشارع المصري اول بأول ، ومن المعروف بأن هذه القناة قناة يتم بثها من تركيا ، حيث تتصدر قناة الشرق الصفوف الأولى عالمياً في تقديم أهم الأخبار سواء المصريه أو العالمية .

استقبل الآن تردد قناة الشرق 2021 على النايل سات

استطاعت قناة الشرق أن تجذب أنظار متابعيها من كل أنحاء العالم العربي واستطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً نظراً لما تقدمه من أهم البرامج الكاملة المميزة ونقلها الحدث لحظة بلحظة وتغطية مستمرة في جميع أنحاء العالم العربي ومن أهم البرامج التي تقدمها قناة الشرق مايلي .

برنامج مع معتز برنامج الشارع المصري برنامج الغربة برنامج يستفتونك ومجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات العربيه والتركية برنامج صباح الشرق برنامج الشير مسلسل قيامة عثمان برنامج نغم برنامج كل جمعة برنامج هنا القدس برنامج تصريح مواطن برنامج التحدي برنامج كان ومكان

استقبل الآن تردد قناة الشرق 2021 على النايل سات .

التردد الجديد الخاص بالقناة : 11687

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 6/5

الاستقطاب : أفقي

التردد الثاني لقناة الشرق 2021علي النايل سات .

التردد الجديد الخاص بالقناة : 11315

معدل الترميز الخاص بالقناة : 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5