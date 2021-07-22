شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports المفتوحة الناقلة لمباراة الدوري المصري و الاسباني والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يبحث ملايين المصرية الآن عن التردد الخاص بقنوات بي ان سبورت الرياضية المفتوحة الذي سيقوم من خلالها بث مباريات الدوري المصري مع الدوري الانجليزي الذي سيقام غدا، كما أنها ليست المرة الأولى لعرض المباريات العالمية والمحلية المشفرة فهي من أعظم القنوات الفضائية الرياضية على القمر الصناعي.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports المفتوحة



سيقام غدا أعظم مباريات الدوري المصري الذي ينتظرها ملايين المشجعين والعاشقين للدوري المصري، وبعد اعلان قنوات بي إن سبورت beIN Sports أنه سيذاع المباريات من خلالها بدأ الجميع يبحث عن التردد الخاص بها وهو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11052.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز:27500.

دقة الجودة: HD.

مباريات الغد الذي يذاع على قنوات بي أن سبورت beIN Sports

ستقام غدًا اقوى مباريات الدوري المصري الذي ينتظرها ملايين المشجعين في مصر والدول العربية ومن المقرر إقامة المباراة بين الدوري المصري و الدوري الإسباني في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحًا بتوقيت القاهرة، وذلك في دولة طوكيو على ملعب سابورو دومي، تذاع المباراة على قنوات بي أن سبورت beIN Sports فقط لذلك ستظل دائمًا هذه القناة القطرية هي الرائدة دائمًا في عالم الرياضة والكرة الأرضية في الوطن العربي.

كما ستقام مباراة الأهلي ضد نظيرة البنك الأهلي عذا في تمام الساعة 7 مساءً.

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