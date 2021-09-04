الزمالك يعلن رسميا انتقال كريم بامبو للبنك الأهلي مقابل 10 ملايين جنيه

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أعلن نادى الزمالك انتقال كريم بامبو لاعب الفريق إلى نادى البنك الأهلى مقابل 10 ملايين جنيه، وذلك بعد تألق اللاعب مع البنك الأهلى خلال الفترة التى أمضاها داخله معارا من الزمالك فى يناير الماضي.
ونشر الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، معلنا بيع كريم بامبو إلى البنك الأهلى مقابل 10 ملايين جنيه، بعدما كان قد انضم للفريق فى 2019 فى صفقة انتقال حر.
كريم بامبو
من ناحية أخرى، أكد الإعلامى خالد الغندور أن الزمالك أنهى أزمة الغانى بنجامين أشيمبونج مهاجم الفريق بعد التوصل لحل ودى بين الطرفين حول تسوية المبلغ المستحق على القلعة البيضاء لصالح اللاعب، والذى حكمت به لجنة الانضباط التابعة للفيفا.
وقال الغندور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، "الزمالك يغلق قضية لاعبه السابق "اشيمبونج" بعد الوصول معه لتسوية مقابل 600 ألف دولار بدلا من مليون و200 ألف دولار صدر حكم بها وتم تحويل 300 ألف دولار نصف المبلغ للاعب، لتغلق القضية ويتنازل عنها اللاعب رسميًا".
وعلق خالد الغندور على انتهاء أزمة اشيمبونج ضاحكًا، "يعنى لن يتم خصم 6 نقاط، وكده خلاص حصلنا على الدورى ولا لسة فى حاجة تانية".
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