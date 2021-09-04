بدأت بحوار جريء وصولا إلى المحاكم..القصة الكاملة لأزمة رانيا يوسف ونزار الفارس

/648730/بدأت-بحوار-جريء-وصولا-إلى-المحاكمالقصة-الكاملة-لأزمة-رانيا-يوسف-ونزار-الفارس

طالت أزمة الفنانة رانيا يوسف مع الإعلامي الشهير نزار الفارس، والتي بدأت من خلال لقاء تليفزيوني لرانيا يوسف بصحبة المذيع العراقي نزار الفارس خلال برنامجه المذاع على قناة الرشيد، والذي احتوى على بعض التصريحات اعتبرها البعض لا تصلح لأن تخرج للعلن، ماجعل رانيا يوسف تقاضي نزار الفارس ومن هنا بدأت الأزمة لتستمر حتى يومنا هذا.

دوت الخليج يرصد القصة كاملة لأزمة رانيا يوسف ونزار الفارس

برنامج نزار الفارس بداية الأزمة

حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة برنامج نزار الفارس المذاع على شاشة قناة الرشيد، اذ قام الفارس بإلقاء بعض الأسألة المحرجة لرانيا يوسف منها سبب بروز مؤخرتها، لترد بألفاظا لا تليق مسترشدة بالقرآن الكريم، وعندما سألها المذيع متى نرى رانيا يوسف محجبة فردت بسرعة وبسخرية ليوصح لها نزار إنه من 1400 سنة فرض علينا الحجاب فأجابت وأصرت على انه احنا المصريين مكناش محجبين وأن الحجاب ده اتفرض علينا في الثمانينات وأواخر السبعينات.

رانيا يوسف تقاضي نزار الفارس بعد إثارة الجدل بتصريحاتها معه

وبعدما تداول عدد كبير من الجمهور تلك التصريحات بهجوم شنيع على الفنانة رانيا يوسف قررت الفنانة مقاضاة المذيع، وفي بيان أصدرته يوسف عبر مكتب المحامي الخاص بها، أكدت يوسف أن لكل مهنة ميثاق شرف يمثل قانونا، وميثاق الشرف الإعلامي يجبر العاملين في هذا المجال على احترام ضيوفهم ورغبتهم في الإخبار عن أنفسهم بالطريقة التي يفضلون.

وأشارت إلى أنها امتنعت عن إجراء المقابلات، خاصة تلك التي تعتمد ثقافة "التريند"، قبل أن تواجه إلحاحا من مذيع عراقي، الذي أكد لها أن إجراءها مقابلة معه سيعد نصرا كبيرا له في مجال الإعلام، وأن القناة التي يعمل بها لن تستطيع منحها الأجر الذي تتقاضاه، فوافقت على الظهور احتراما للشعب العراقي، لافتة إلى أنها فوجئت بمجموعة من الأسئلة التي وصفتها بـ"الأسئلة السمجة"، فما كان منها إلا الإجابة بطريقة كوميدية باعتبارها الأنسب للرد على هذا النوع.

وكشفت يوسف أن إجاباتها اجتزئت من سياقها، واستعرضت في بيانها مجموعة منها، أنها وبعد انتهاء التصوير أرسلت رسائل إلى المذيع وطلبت منه حذف السؤال الخاص بالحجاب، وبعد أن وعدها بحذفه عاد واستغل الموقف وعرض اللقاء كاملا، رغم امتلاكها لكل الرسائل التي تثبت كلامها.

رانيا يوسف تلجأ للسفارة

وأوضحت يوسف أنها التقت سفير جمهورية العراق في القاهرة، وقدمت له ملفا كاملا حول الأزمة، تضمن شكوى ضد المذيع نزار الفارس، كما أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية في دولة العراق ضد القناة، كما طالبت من محاميها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية في مصر، وإبلاغ النائب العام وكافة الجهات المسؤولة بما تعرضت له من خداع.

الفارس يرد على بيان رانيا يوسف

رد المذيع العراقي نزار الفارس عبر مقطع فيديو وجه فيه رسالة لرانيا يوسف، سألها فيها بداية عن سبب نشرها للبرومو الخاص بالبرنامج إذا كانت غير راضية عما جاء فيهـ وكشف أن رانيا يوسف أرسلت له بعد انتهاء التصوير، رسالة أكدت فيها أنها لن تندم مطلقا على إجراء الحوار، مشيرا إلى كونها من أساءت إلى نفسها بنفسها دون تدخل منه.

وبناءا على ذلك أصدرت نيابة النزهة في مصر، قرارا بحفظ البلاغ المقدم من الفنانة المصرية رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارسـ وجاء القرار بحفظ البلاغ، وهو الحكم النهائي بالقضية، لعدم وصول التحقيقات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير المذاع عبر قناة الرشيد العراقية.

نزار الفارس يقاضي رانيا يوسف بتهمة السب والقذف

بعد ذلك أعلن نزار الفارس مقاضاة الفنان رانيا يوسف اذ أقام وكيله برفع دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف للمطالبة بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقه بمواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما جاء بالدعوى، فضلا عن اتخاذها إجراء قانوني ضده تتهمه باقتطاع أجزاء من اللقاء.

وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها في برنامجة (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى في اتهاماتها لاقتضاء حقة القانونى منها واثقا في حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.

تأجيل حكم قضية رانيا يوسف ونزار الفارس لجلسة 2 أكتوبر

قررت المحكمة الاقتصادية الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، اليوم السبت، بتهمة السب والقذف، إلى 2 اكتوبر المقبل فيما تنازلت رانيا يوسف عن اختصام قناة الرشيد العراقية.