/648728/أحمد-مجاهد-يشكر-سفير-مصر-في-الجابون-تفاصيل

وجه أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني الأول إلى الجابون الشكر للسفير سيف الله قنديل سفير مصر بالجابون ، وقيادات السفارة، لحرصهم على استقبال البعثة وتذليل كافه العقبات و تسهيل الاجراءات ، استعدادًا لمواجهة الجابون في منافسات الجولة الثانية للتصفيات الافريقية المؤهلة لكاس العالم بقطر.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وأشاد رئيس الإتحاد بالجهود الكبيرة التي قام بها طاقم السفارة لإنهاء إجراءات الدخول، واهتمامهم ببعثة المنتخب منذ لحظة وصولها في ساعة متأخرة من مساء أمس.

انضم مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراى التركى، إلي معسكر منتخب مصر،وذلك استعداداً لمواجهة الجابون، ومن المقرر السفر غدا، لخوض مباراة الجولة الثانية بتصفيات المونديال.

الجدير بالذكر ان غاب مصطفى محمد عن مباراة مصرأمام انجولا بسبب تأخر عودته من فرنسا بعد خضوعه للكشف الطبي في بوردو الفرنسي قبل تعثر الصفقة.

ترتيب المجموعة الرابعة

المركز الأول ليبيا برصيد ثلاث نقاط، وسجل هدفين.

المركز الثاني مصر برصيد ثلاثة نقاط، وسجل هدف وحيد.

المركز الثالث الجابون، بدون اهداف، وتلقت شباكة هدفين، وسجل هدف.

المركز الرابع انجولا، بدون رصيد وتلقى هدف وحيد.

نتيجة مباراة مصر وانجولا

حقق منتخب مصر الاول لكرة القدم الفوز على منتخب انجولا بهدف دون رد، عن طريق محمد مجدي أفشة، في لقاء يجمع المنتخبين في الجولة الاولى من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

تقدم محمد مجدي أفشة لاعب خط الوسط لمنتخب مصر، على تسديدة ركلة الجزاء للفراعنة، في غياب محمد صلاح المتخصص في ركلات الجزاء، ويسددها أفشة بقوة على يمين حارس انجولا في الزاوية العلوية من المرمى، ويتوجه عليها الحارس ولكن قوة الكرة تسكنها الشباك بأريحية.

وتحصل المنتخب المصري على ضربة الجزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، بعد تدخل مدافع انجولا على أبو الفتوح على حدود منطقة الجزاء من الداخل على الجانب الأيسر.

ويدير اللقاء الحكم بكاري جاساما ويساعده عبدالعزيز بولول جاوا ونفالي چارجو وحكم رابع لامين چامية ويراقب المباراة بيدرو اندوابيكو من غينيا.