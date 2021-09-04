/648726/بعد-شائعة-وفاتها-ياسمين-عبدالعزيز-تتصدر-محركات-البحث-وشقيقها-يكشف-التفاصيل

تصدر اسم النجمة ياسمين عبدالعزيز، مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم السبت، وذلك فور إنتشار إشاعة وفاتها علي السوشيال ميديا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة ياسمين عبد العزيز

وكان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز ، قد خرج لطمئنة جمهورها عن حالتها الصحية ونشر صورة لها عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وكتب شقيق ياسمين عبد العزيز : «ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريبا لبيتها وشغلها، وخبر وفاتها إشاعة وضيعة، ربنا يجعل يومي قبل يومها».

وانتقد وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز تناول الصحافة لأخبار الحياة الخاصة والحالة المرضية التي تمر بها شقيقته من سفرها للعلاج بالخارج.

وكتب في حسابه بموقع «فيسبوك»: «تصريحات الصحافة من وقت سفر ياسمين للخارج إلى الآن ليس لها أي أساس من الصحة».

واستطرد قائلا :«الظاهر أن الناس دي اتهبلت وبتقول أي كلام وتخلق حوارات وتعيش عليها وتصدقها ويبنوا عليها قصص وياكلوا عيش من وراها».

مطار القاهرة الدولي

وغادرت ياسمين عبد العزيز مطار القاهرة الدولي، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التى أجرتها في يوليو الماضي.

ووصلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، إلى المطار بسيارة إسعاف مجهزة من أحد المستشفيات الخاصة، وتم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 المعنية بالطيران الخاص، لنقلها على طائرة إسعاف خاصة.