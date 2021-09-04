سقوط أبو سمرة.. الجهات المختصة في ليبيا تقبض على المتهم الرئيسي في كارثة غرق مركب تلبانة

/648723/سقوط-أبو-سمرة-الجهات-المختصة-في-ليبيا-تقبض-على-المتهم-الرييسي-في-كارثة-غرق-مركب-تلبانة

قامت الجهات المختصة في ليبيا بالقبض على المتهم الرئيسي في كارثة غرق مركب يستخدم في الهجرة غير الشرعية والمعروف بمركب قرية تلبانه المصرية.

الجهات المختصة في ليبيا تقبض على المتهم الرئيسي في كارثة غرق مركب تلبانة

وبحسب وسائل إعلام تمكن أعضاء مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية في ليبيا، والتابع لجهاز المباحث الجنائية من ضبط المتهم والمطلوب الرئيسي الذي يقف وراء غرق مركب قبالة سواحل مدينة زوارة الليبية، وكان المركب يقل أكثر من 70 مهاجرا غير شرعي أغلبهم من الجنسية المصرية، وراح ضحية غرقه 11 شخصا، فيما تم إنقاذ البقية من قبل الأجهزة المختصة في ليبيا.

وفي التفاصيل تم ضبط الملقب باسم أبوسمرة وهو مصري الجنسية مقيم في مدينة زوارة وهوا المتهم الأول في هذه القضية، وسيتم ملاحقة وضبط العصابات التي تمتهن الاتجار بالبشر وكل من يقف وراءها.