آلية الاستعلام عن مخالفات المركبات والسداد والتظلم إليك 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - آلية الاستعلام عن مخالفات المركبات ، وطريقة التظلم عنها، وسدادها من منزلك، عبر الإنترنت، هو ما سنطرحه عليكم، عبر السطور القادمة، من هذه المقالة، المقدمة عبر موقع مصر فايف الإخباري. فمنذ ما يقارب العام، وبعد فرض التباعد الاجتماعي، بسبب انتشار جائحة كورونا المستحدثة، بجميع بلدان العالم، بدأت أغلبية الدول، في توفير منصات إلكترونية، كبديل عن ذهاب المواطنين، للمصالح، والمؤسسات الحكومية نفسها، لتساعد المواطنين، على إتمام مصالحهم الحكومية، وكانت مصر، من أوائل الدول، التي سعت لذلك، بهدف التسهيل على مواطنيها، والحفاظ على سلامة الجميع، كمثال ما فعلت وزارة الداخلية، حيث أطلقت بوابات إلكترونية مختلفة، منها البوابة الخاصة بالشئون المرورية; تلك التي يمكن للمواطنين، من خلالها إنهاء جميع مصالحهم المرورية. الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية أون لاين: الإعلان عن فرص العمل بالحكومة. الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، والتليفون، وكذلك المياه. خدمات الضرائب. الخدمات المرورية: (الاستعلام عن مخالفات المركبات، والمخالفات المرورية، وسدادها، وتجديد رخص السيارات، والقيادة، والتقديم على الملصقات الإلكترونية، وغيرها من خدمات المرور). تجديد الأوراق، والمستندات الرسمية (كتجديد بطاقة الهوية، وجواز السفر، وغيرها). التواصل مع القنصليات بالخارج. التواصل مع وزارة الصحة (للاستفسار عن أية أسئلة، حول كورونا، والصحة العامة، ولحجز اللقاحات). آلية الاستعلام عن مخالفات المركبات: ادخل للموقع الرسمي لخدمات الحكومة المصرية. اختار خانة الموضوعات. وبالنزول لأسفل، تصل لقسم المخالفات، اختر خدمات نيابة المرور. عليك اختيار ما يناسبك، ما بين الاختيارات المتاحة: 1.مخالفات المركبات، 2.مخالفات الرخصة، 3.متابعة التظلم. بالنقر على أول اختيار، ستنتقل لمخالفات المركبات، ويمكنك إدخال الحروف، والأرقام الخاصة باللوحة، أو رقم الرخصة فقط. اختر نوع الترخيص، ثم محافظتك. ثم أنقر على إجمالي المخالفات، فسيظهر لك، ما عليك من مخالفات. لعرض تفاصيل المخالفة، انقر على أيقونة تفاصيل المخالفة، ثم ادخل الرقم القومي خاصتك، ثم انقر مرة أخرى، على تفاصيل المخالفة. بعد عرض التفاصيل، ستظهر لك اربع خانات، واحدة لطباعة تفاصيل المخالفة، وواحدة لسدادها، وواحدة للتظلم ضد المخالفة، وواحدة لإلغاء الطلب، قم باختيار ما يناسبك، ما بين الأربعة اختيارات، لإتمام عمليتك.

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