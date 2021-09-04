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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت القوات المسلحة عن زيادة عدد المقبولين في الكلية الجوية هذا العام، من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وذلك لزيادة الأعداد التي تطلبها القوات المسلحة المصرية من الطيارين نتيجة لزيادة أعداد الطائرات التي تمتلكها القوات المسلحة في الوقت الراهن، ولهذا فقد أعلنت القوات المسلحة عن تخفيض نسب القبول بالكلية إلى نسبة 52%، وذلك من أجل استقبال عدد كبير من طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بها.

رسمياً. تخفيض نسب قبول الكلية الجوية لزيادة عدد الطيارين وباقي الكليات العسكرية

أعلنت القوات المسلحة بأنه في إطار حرصها على توسيع قاعدة الاختيار من طلبة وطالبات الثانوية العامة، بالتزامن مع التطوير الذي تقوم به القوات الجوية المصرية، والذي يشتمل على زيادة وتنوع أنواع الطائرات العاملة بالقوات الجوية، واتساقاً مع انخفاض مجاميع طلاب الثانوية العامة لهذا العام بالمقارنة بالأعوام الماضية، ورغبة الكلية في زيادة أعداد المقبولين بها فقد تقرر أن تكون نسبة القبول في الكلية الجوية لهذا العام بنسبة 52% بدلاً من 55%.

وقد صدق القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي على هذا القرار والمتضمن تخفيض النسبة المئوية للمجموع في شهادة الثانوية العامة، وذلك حتى تستطيع القوات الجوية زيادة أعداد الطلاب المقرر قبولهم هذا العام بالمقارنة للعام العام وذلك ليكون ذلك متفقاً مع زيادة أعداد الطائرات كما ونوعاً.

يذكر أنه نتيجة لانخفاض مجاميع الطلاب في الثانوية العامة لهذا العام فقد قررت القوات المسلحة تخفيض نسبة القبول بالكليات العسكرية وهي الكلية الحربية والدفاع الجوي والفنية العسكرية والطب العسكري ليكون كالتالي:-

الكلية الحربية:- تقبل الحاصلين على الثانوية العامة بقسميه العلمي والأدبي ممن حاصلين على نسبة مئوية 60% فأكثر.

الكلية البحرية:- تقبل الحاصلين على الشهادة الثانوية قسم علمي رياضيات وعلوم والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي بنسبة 60% للمجموع.

الفنية العسكرية:- نقبل الحاصلين على الثانوية العامة شعبة رياضيات فقط والأزهر شعبة العلمي والشهادات المعادلة من القسم العليم من الحاصلين على نسبة مئوية 76% للمجموغ فأكثر.

الدفاع الجوي:- تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي رياضيات فقط والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة القسم العلمي من الحاصلين على مجموع 71% فأكثر والفيزياء والرياضيات 70% فأكثر.

كلية الطب للقوات المسلحة:- تقبل الحاصلين على شعبة العلوم فقط ثانوية عامة، والعلمي للثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من الحاصلين على مجموع 88% فأكثر.

المعهد الفني للقوات المسلحة: يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبة (الرياضيات – العلوم) والثانوية الأزهرية القسم العلمي بنسبة مئوية 55% فأكثر.