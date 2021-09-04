تخفيض الحد الأدنى للقبول بتنسيق الصف الأول الثانوى الفنى بالغربية

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ الغربية طارق رحمى، تخفيض الحد الأدنى للقبول بتنسيق الصف الأول الثانوى الفنى للعام الدراسى 2022/2021 ببعض المدارس الفنية، بعد دراسة عرضها المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم تفيد بعدم تحقيق الملتحقين بالصف الأول الثانوى الفنى للمستهدف من الأعداد ببعض المدارس الفنية.





وأوضح رحمى، حسب بيان اليوم السبت، أن ذلك يأتى من منطلق حرص المحافظة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التوزيع والتسكين العادل لطلاب المدارس الراغبين بالالتحاق بها. من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن أنه استجابة لأولياء الأمور وافق المحافظ على تخفيض الحد الدنى للقبول بالمدارس الفنية بواقع درجتين إلى 5 درجات فى المدارس الفنية والتجارية والصناعية والزراعية.

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