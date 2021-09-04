/648717/خلافات-بسبب-النفقة--ضبط-شقيقين-في-واقعة-التعدي-على-سيدة-في-الدقهلية
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لكشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر «فيسبوك»، متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدي على طليقته بالضرب محدثاً إصابتها، بمحافظة الدقهلية.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداله عبر «فيسبوك»
تفاصيل الواقعة
وبالفحص أتضح سابقة قيام المجني عليها بتحرير محضر ضد «طليقها وشقيقه»، لتعديهما عليها بالسب والضرب وإصابتها بقطعة زجاجية، لخلافات بينهم بسبب قضايا نفقة منظورة أمام المحاكم.
ونجحت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، في إلقاء القبض علي المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تخفيض مجموع القبول بكلية الشرطة
وفي سياق وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم على تخفيض مجموع القبول بكلية الشرطة من (الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لهذا العام) ليكون 60% بدلاً من 65% من المجموع الكلي للدرجات.
كما تقرر مد موعد التقدم للالتحاق بالكلية حتى يوم الخميس الموافق 16-9-2021 بدلاً من يوم الإثنين الموافق 6-9-2021.
الإلتحاق بكلية الشرطة
جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توسيع قاعدة الاختيار من الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وفى ضوء النتائج والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 فقط، وما ترتب عليه من تداعيات لانخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة.
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