/648714/بعد-زيادة-حدتها-إصابة-وزير-الصحة-السوداني-بفيروس-كورونا
أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، عن إصابة وزير الصحة الدكتور عمر النجيب بفيروس كورونا.
إصابة وزير الصحة السوداني بفيروس كورونا
جاء ذلك عبر بيان صادر عن وزارة الصحة، أكد أن الوزير يتبع البروتوكول المخصص للتعامل مع الإصابة بالعزل.
دوت الخليج
وأشار بيان وزارة الصحة، إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية بعد أن شهدت تراجعا في الأسابيع الماضية.
هذا وتسببت سيول وفيضانات وأمطار غزيرة في تدمير كلي وجزئي طال نحو 17500 منزل في مختلف مناطق السودان، وأثرت بشكل مباشر على أكثر من 88000 شخص في 13ولاية من أصل 18 ولاية منذ منتصف موسم الأمطار في يوليو، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوشا).
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