/648696/تعرف-علي-موقف--نياكاتي-من-المشاركة-في-مباراة-اتحاد-جدة-وأبها

كشفت تقارير صحفية سعودية موقف يوسف نياكاتي لاعب فريق اتحاد جدة السعودي ، والذي انضم لصفوف الأتحاد هذا الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووفقاً لصحيفة “الرياضية” السعودية فإن يوسف نياكاتي سيشارك في التدريبات الجماعية لإتحاد جدة بعد مباراة الأنصار الودية اليوم ، ليصبح جاهزاً أمام أبها يوم السبت القادم.

وكان نياكاتي قد انضم لفريق اتحاد جدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ، علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادماً من صفوف فريق الوحدة السعودي.

ويواجه الاتحاد نظيره فريق أبها، يوم السبت 11 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

استعاد فريق اتحاد جدة، أحد نجوم الفريق قبل مواجهته القوية ضد أبها في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وظهر الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي في تدريبات الاتحاد وشارك مع الفريق بشكل طبيعي، ليعلن الإتحاد جاهزيته لمباراة أبها القادمة.

وكان جروهي قد غاب عن مباراة الفريق الماضية أمام الفيصلي ، ليعتمد الجهاز الفني علي الحارس البديل راكان النجار.

رسمياً.. اتحاد جدة يعلن تعاقده مع حارس النصر

أعلنت إدارة نادي اتحاد جدة رسمياً، التعاقد مع الحارس صالح الوحيمد قادماً من صفوف النصر، بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وحرصت إدارة الإتحاد علي التعاقد مع حارس النصر وذلك قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية صباح اليوم الأربعاء.

محطات الوحيمد

ولعب صالح الوحيمد في بداية مسيرته في الفئات السنية لفريق النجوم في 2014 ثم انتقل إلى النصر في 2017 وتمت إعارته بعد ذلك إلى ناديي أبها والعين في الموسمين الماضيين.

و تعاقدت إدارة الإتحاد مع صالح الوحيمد لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد رحيل حارس الفريق فواز القرني.

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الثلاثاء، خبرًا سارًا إلى جماهير العميد.

تواجد عبد الرحمن العبود، جناح فريق اتحاد جدة في التدريبات الجماعية التي خاضها الفريق اليوم، وذلك بعد تعافية من الإصابة التي يعاني بها، حيث تعرض العبود للإصابة في المباراة الماضية أمام فريق الفيصلي، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قيام النسخة القاددمة من بطولة كأس السوبر بمشاركة 4 أندية.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي، أن التفكير في تغيير طريقة بطولة كأس السوبر، جاء بالامتثال إلى نظام كأس السوبر الأسباني، والذي يقوم بمشاركة 4 فرق.

وقال المسحل في تصريحات صحفية: “ندرس إقامة كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق بدلاً من فريقين، وننتظر اعتماد مجلس إدارة اتحاد القدم على هذا المقترح على أن يطبق بالموسم القادم".