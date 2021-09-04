صور.. وزير الأوقاف: نستهدف تدريب 60 ألف إمام ومعلم على مواجهة التطرف

جدة - نرمين السيد - وشارك فى الندوة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وصالح الصالحى، وكيل المجلس الأعلى للإعلام نائبًا عن كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وماهر عباس، مدير تحرير صحيفة الجمهورية نائبًا عن عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، والدكتور محمود فؤاد، مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم، والدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، وعدد من الأئمة والإعلاميين، وبمراعاة الضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعى.

وفى كلمته أعرب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن سعادته وترحيبه بالحضور فى هذا اللقاء الوطنى التوعوى التثقيفى؛ وهو بناء الوعى وأثره فى بناء واستقرار الدول، مؤكدًا أن ما يميز هذا اللقاء أنه تطبيق عملى لما ينادى به كثير من المتخصصين، والمفكرين، والأكاديميين، والعلماء، من أهمية تضافر جميع جهود مؤسسات الدولة فى قضية بناء الوعى من أهم القضايا والتحديات المعاصرة.

وهذه الندوة تمثل تضافر مؤسسات الدولة حيث تم عقد عدد من الدورات التدريبية مع التربية والتعليم فى تنمية مهارات معلمى التربية الدينية إضافة إلى التعاون المثمر مع المجلس الأعلى للإعلام والمؤسسات المعنية ببناء الوعى، حيث نقوم بعمل ثلاث مسابقات سنويًا مع صحيفة الجمهورية ، ونعمل مع وزارات الثقافة، والشباب، والتعليم العالى يدًا بيد فى بناء الوعى.

هذا بالإضافة إلى الدورات المشتركة للسادة معلمى التربية الدينية، لرفع الوعى الدينى الرشيد، حيث ستقوم الوزارة بتدريب 30 ألف معلم تربية إسلامية خلال العام الحالى فى الدورات المشتركة بين الأوقاف والتربية والتعليم ، إضافة إلى برامجنا لتدريب 30 ألف معلم، حيث نستهدف هذا العام تدريب 60 ألف إمام ومعلم على مواجهة التطرف الفكرى.

وأشار الوزير إلى ضرورة تكثيف الدورات التدريبية المتخصصة، خاصة فى مجال السوشيال ميديا وتكنولوجيا المعلومات، فوسائل التواصل الاجتماعى سلاح ذو حدين فيمكن أن تستخدم لبناء الوعى من قبل أبناء الوطن المخلصين له فى مواجهة أهل الباطل الذين لا يعملون إلا فى غياب أهل الحق.

كما أكد على عقد دورات إقليمية ودورات مركزية رئيسة، موضحاً أن منهج بناء الوعى لدى الإمام هو نفس المنهج الذى نطبقه لبناء وعى المعلم، وذلك لبناء ثقافة الأخلاق والقيم الإنسانية فى المجتمع، لنشر ثقافة الدين الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مبينًا أن مهمة الإمام والمعلم هى رسالة، ولكن يسبقها حاله بين الناس، وقديمًا قالوا حال رجل فى ألف، خير من كلام ألف رجل لرجل.

وتابع مختار جمعة: نحن نعد الأئمة والمعلمين لينهضوا بحمل هذه الرسالة ، محذرًا من السلبية المقيتة، حيث يقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) : " لا يكُنْ أحَدُكمْ إمَّعَة، يقول: أنا مع الناس، إن أحْسنَ الناسُ أحسنتُ، وإن أساؤوا أسأتُ، ولكن وَطِّنُوا أنفسكم إن أحسنَ الناسُ أن تُحْسِنُوا، وإن أساؤوا أن تجتنبوا إساءتهم"، فعلينا أن نخلص النية لله سبحانه ، قال تعالى : "إن أُرِيدُ إِلا الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِى إِلا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ".

وفى كلمته قدم صالح الصالحى، وكيل المجلس الأعلى للإعلام خالص الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على إتاحته الفرصة للمشاركة فى هذا اللقاء، الذى يأتى ضمن سلسلة لقاءات مثمرة تهدف لتعظيم المشاركة المجتمعية فى مختلف المجالات، والتواصل بين الأئمة والواعظات والجهات الإعلامية لتعزيز التواصل الفعال فى بناء وعى المواطن المصرى وخدمة المجتمع وتحقق الأمن الفكرى والوطنى والثقافى، ومواجهة التحديات التى نواجهها جميعًا، مؤكدًا أن رسالة الإسلام جاءت لتحفظ للبشرية أمنها وثقافتها ووسطيتها التى فطر الله تبارك وتعالى البشر عليها، فقد كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) أحرص الناس على بناء وعى الإنسان ومحاربة الشائعات من خلال القصص والوعظ الذى يحدد للمجتمع السبيل القويم لمواجهة الأزمات والتحديات ومواجهة الشائعات والفكر المتطرف، لأن الوعى درع وقاية ضد الأهداف الخبيثة لأعداء الوطن، قال تعالى " هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَالٍ مُّبِينٍ ".

وأكد أن للأئمة والواعظات دورًا كبيرًا بالتشارك مع مؤسسة الإعلام فى التعليم المُوجَّه لمواجهة كل المحاولات لتشتيت وهدم المجتمع، فالإعلام يلعب دورًا حيويًا فى تذليل العقبات التى تواجه التنمية ومواجهة الشائعات، ومن هنا يأتى الدور الآخر المشترك للأئمة والواعظات والإعلام لمواجهة خطر الشائعات التى تحدق بالمجتمع وتعيق التقدم وتحقيق الأهداف المنشودة ومواجهة الأفكار المغلوطة، ومحاولة التشويه والتشكيك والأفكار الهدامة، لتحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى لوطننا الحبيب.

وأوضح أن دور الأئمة والواعظات ووسائل الإعلام يتكامل أيضًا فى العمل على وسائل التواصل الاجتماعى باعتبارها أغنى وسائل التنشئة الاجتماعية فى العصر الحاضر وتحقيق الاستخدام الآمن لها لمواجهة الصفحات المشبوهة والتى تحمل فكرًا خبيثًا هدامًا مخربًا للمجتمع، ومن هنا يتحتم تغليظ العقوبات على مروجى الشائعات والأكاذيب، وهذا يجعل من دور الأئمة والواعظات محورى فى مواجهة الفكر المتطرف، إلى جانب دور وسائل الإعلام، و كذلك دعم التكامل والتواصل مع جميع المؤسسات.

وفى كلمته أشاد الدكتور محمود فؤاد، مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم بالدور الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى مجال نشر الفكر الوسطى المستنير وتنمية مهارات معلمى التربية الدينية، وأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تسعى بالتعاون مع وزارة الأوقاف لتحقيق الاستراتيجية والتنمية الشاملة المستدامة وذلك لبناء الكيان المصرى وتزويده بالقيم اللائقة، وقد بدأت بالفعل بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الأوقاف بقيادة وزيرها المجدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكانت بداية ذلك التعاون المشترك فى إقامة المسابقة الثقافية المشتركة بين وزارة الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم العالى لنشر الثقافة الدينية الصحيحة خاصة أن الشباب والطلاب هم لبنة المجتمع وقدأحدثت هذه المسابقة نشاطًا ووعيًا ومن جانب آخر إقامة الدورات المشتركة بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمعلمى التربية الدينية.

وفى ختام الحفل قدم طلاب التربية والتعليم هدية تذكارية لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده فى رفع ثقافة الوعى ونشر الدين الصحيح.

وفى بداية كلمته قدم ماهر عباس، مدير تحرير صحيفة الجمهورية الشكر لـ وزير الأوقاف لهذه الدعوة الكريمة، مؤكدًا أن وزير الأوقاف دخل معركة الوعى بكل قوة لكى تصل رسالة المسجد الحقيقية بعد أن اختطفت خفافيش الظلام هذه الرسالة لفترة ما، وهذا كان واضحًا جليًا، حيث كانت هناك جماعات ضالة ومتطرفة تسيطر على الزوايا، استطاعت مدرسة الدعاة بقيادة وزير الأوقاف تطهير المنابر من هذه الجماعات المتطرفة، ودورهم فى بناء الوعى المستنير موضع تقدير، مبيناً أن جريدة الجمهورية عندما فكرت فى صناعة الوعى كانت عينها على وزارة الأوقاف، ويعد وزير الأوقاف شريكًا أساسيًا فى صالون الجمهورية الثقافى والذى يعد جسرًا طيبًا فى صناعة الوعى.

وأكد أنه فى ظل السوشيال ميديا كانت وزارة الأوقاف يقظة وواعية، وهذا ليس بجديد على معالى الوزير ولا على وزارة الأوقاف، فاستطاعت مواقع وزارة الأوقاف مواجهة خفافيش الظلام على السوشيال ميديا واستطاعت أن تفسد مخططاتها فى استهداف الشباب كما نجحت من قبل فى إفشال هذه الجماعات فى السيطرة على المنابر.

وأشار إلى أن الوعى هو الذى يستطيع أن يجعل المواطن يدافع عن الدولة وإنجازاتها وتحدياتها ويواجه العقليات الإرهابية بفكر واع مستنير.

ولفت إلى جهود وزارة الأوقاف فى مشروع صكوك الأضاحى الذى كانت تدخل منه الجماعات الإرهابية للناس فجاءت وزارة الأوقاف لتنظم هذه العملية ونجحت فى ذلك نجاحًا مبهرًا، وهذا وعى جديد فى مواجهة الجماعات المتطرفة، مشيدا بأئمة الأوقاف الذين لديهم رؤية مستنيرة ولديهم انتماء للدولة الوطنية وقياداتها، مثمنًا التعاون المشترك بين جريدة الجمهورية والأوقاف.