من الدعاية إلى الهجوم..مشاهير يقعون ضحية «سمكري البني أدمين» بعد إشادة العديد

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يوسف خيري، الشهير بـ «سمكري البني آدمين» أحد الوجوه التي استطاعت بدهائها أسر ثقة عدد كبير من المشاهير من خلال طريقته المميزة في عمل المساج، بل قام نجوم كبار بتداول فيديوهات لهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة أثناء جلسات علاجهم معه، مشيدين بخفة يديه ما جعله يكسب شعبية كبيرة بين الوسط الفني دون مقابل.

دوت الخليج يرصد أبرز المشاهير الذين تضامنوا مع سمكري البني أدمين

أمير كرارة يدعم سمكري البني أدمين

تضامن عدد كبير من النجوم مع يوسف خيري «سمكري البني آدمين» في بدايته كان من بينهم الفنان أمير كرارة، الذي نشر فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي، ظهر في البداية وهو يتلقى طقطقة لمفاصل ظهره، أثناء استلقائه على بطنه، ليستخدم بعدها جهازًا يقوم بعملية تشبه التدليك للظهر، وبعدها يقوم يوسف، بالاستمرار في عملية طقطقة الظهر، أثناء اتخاذ كرارة لوضع الجلوس، واضعا يديه بطريقة معينة قبل أن يستمر في مواصلة مساجه، ليستخدم بعدها أداة أخرى لتدليك الرقبة، وتخطى هذا الفيديو الذي تداوله يوسف عبر قناته الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حاجز المليون ونصف مليون مشاهدة، في أول ساعات من طرحه.

نجوم مسرح مصر يشيدون بسمكري البني أدمين

ولم يكن أمير كرارة الفنان الوحيد الذي قام بالمساج بتلك الطريقة، إذ ظهر معه ثلاثي مسرح مصر «محمد أنور، ومحمد توب، ومصطفى بسيط»، ليقارب الفيديو الخاص بهم حاجز الـ2 مليون مشاهدة منذ تداوله

وظهرت الفنانة مي سليم، وهي تقوم بعملية المساج على يد «سمكري البني آدمين»، حيث قامت بعمل مساج للرقبة، وتداول يوسف مقطع الفديو عبر صفحته على تطبيق الفيديوهات الشهير «تيك توك»، معلقا عليه: «أقوى سمكرة لأحلى فنانة مي سليم»، وبدأت شهرة يوسف خيري تتزايد مع الوقت بلجوء كل فنان إلية والحديث عنه والإشادة به على رأسهم أحمد كامل وغيرهم

ساندي تقع ضحية لسمكري البني أدمين

ولكن بعد أن أصبحت شهرته عريمة، اكتشفت النقابة العامة للعلاج الطبيعي بأنه شاب غير مؤهل لهذه العمليات الخطرة التي قد تتسبب في الشلل كما أنا خريج سياحة وفنادق ولم يقم بدراسة الطب في أي جهة، لذلك أصدرت بيان بوقف هذا الشخص عن ممارسة المهنة، ومنع التعامل معه، لأنه لا يمتلك شهادة الطب من كلية العلاج الطبيعي.

وأعادت ساندي نشر البيان الصادر من النقابة، وعلقت عليه مشيرة إلى أنها كانت قد تصاب بالشلل بسببه فقالت: “مزور بطاقة أنه خريج علاج طبيعي وكان هيجيبلي شلل لأن طرقع في اتجاه عكس الغضروف ودا ضاغطة على النخاع الشوكي لأنه واحد مش دارس.. واحد خريج كلية سياحة وفنادق”.

حبس سمكري البني أدمين لمدة 15 يوم

لذا قررت النيابة حبس المتهم يوسف خيري، المعروف بسمكري البني أدمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الخاصة بة وطلبت سرعة إجراء التحريات حول الواقعة، تمهيدا لاستدعاء المغنية ساندي للاستدلال عن ما نسبته للمتهم في منشور لها على تطبيق إنستجرام تتهمه بالنصب والتسبب في إصابتها أثناء جلسة علاج طبيعي.