/648709/تفاصيل-إنذار-رسمي-لإدارة-قناة-إم-بي-سي-مصر-لـ-منع-حلقة-شيكابالا-مع-عمرو-أديب

أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، اليوم السبت، إنذار رسمي لإدارة قناة «ام بى سى مصر»طالب فيه إدارة القناة بمنع إذاعة حلقة شيكابالا، والتى نوهت القناة بها أول أمس عن استضافتها له مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «الحكاية» على القناة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إنذار رسمي لإدارة قناة إم بي سي مصر لـ منع حلقة شيكابالا مع عمرو أديب

إيقافة 8 أشهر وتغريمة 500 ألف حنيه

وذكر المحامي طارق محمود فى إنذارة الموجهة لإدارة القناة أن اللاعب شيكابالا والذي فرضت علية عقوبات من لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصرى بإيقافة 8 أشهر وتغريمة 500 ألف جنيه لتكرارة إثارة الجماهير وسب اتحاد الكرة المصرى وتجاوزه اللفظي والاحتكاك بمسئول النظام والاتحاد المصري بعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي فى الدورى، والذى أدى إلى إثارة الفتنة بين جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك وتوجيه عبارات السب من خلال الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

برنامج «الحكاية»

ورغم أن العقوبة ما زالت سارية علية ولم يتم الغائها علية أو تخفيفها الا أن الإعلامي عمرو أديب أعلن عبر برنامجه استضافتة اليوم السبت الموافق 4/9/2021 للاعب شيكابالا، وهو ما يثير المخاوف لاعتياد اللاعب على إثارة الجماهير وإثارة الفتنة بين جماهير الأهلى والزمالك، وهو ما قد يؤدى إلى إثارة الفوضى فى الشارع الرياضى االمصرى، لذلك يتحتم على إدارة قناة «ام بى سى مصر» إلغاء ظهور اللاعب فورا درءا للفتنة الجماهيرية.