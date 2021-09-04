كورونا.. الإصابات 220 مليونًا حول العالم.. والوفيات تتخطى 4.5 مليون

/648704/كورونا-الإصابات-220-مليونا-حول-العالم-والوفيات-تتخطى-45-مليون

مازال كوفيد 19، يهدد صحة العالم، حتى الآن، وبالرغم من اللقاحات المعلنة إلا أنه مازال يتحور ويتجدد ويحير معه العلماء، وقد أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 219 مليونا و888 ألفا و371 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم السبت - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و555 ألفا و516 حالة.

الولايات المتحدة تتصدر ترتيب الإصابات

جدير بالذكر وبحسب "الشرق بلومبرج"، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضرراً بإصابات بلغ تعدادها 39 مليوناً و383 ألفاً و878 حالة، و641 ألفاً و330 وفاة.

واحتلت الهند المرتبة الثانية فى القائمة بـ 32 مليوناً 810 آلاف و845 إصابة، ووفيات بأكثر من 439 ألف حالة.

ثم البرازيل بـ 20 مليوناً و776 ألفاً و870 إصابة، ووفيات بلغت 580 ألفاً و413 حالة.

العراقتتصدر الدول العربية

ويتصدر العراق قائمة الدول العربية الأكثر تضرراً جرّاء الفيروس، حيث بلغت الإصابات مليوناً و895 ألفاً و459 حالة، و20 ألفاً و878 وفاة.

واحتلت المغرب المرتبة الثانية في القائمة بـ866 ألفاً و968 إصابة و12 ألفاً و749 وفاة.

ثم الأردن بواقع 798 ألفاً و91 إصابة، و10 آلاف و422 وفاة.

منظمة الصحة العالمية

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية، د. تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، قال إن العدد العالمي لحالات ووفيات كوفيد-19 مستقر عند مستوى عالٍ للغاية أكثر من 4.5 مليون حالة، و68 ألف وفاة.

وأكد أدهانوم "الوضع مختلف تماما من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر، ومن مقاطعة إلى أخرى ومن مدينة إلى مدينة" مضيفا أن بعض المناطق والبلدان لا تزال تشهد زيادات حادة في الحالات والوفيات من كـوفيد-19، في حين تتراجع هذه الأعداد في مناطق أخرى.

دوت الخليج

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه "حتى مع استمرارنا في مساعينا لفهم كيف بدأت هذه الجائحة، فإنني نمضي قدما في خطط لتعزيز دفاعات العالم ضد الأوبئة والجوائح المستقبلية."

وأشار المسئول الأممي إلى وجود تقارير عديدة مع الكثير من التوصيات حول كيفية تعزيز الدفاعات ضد الجوائح، بما في ذلك تقرير الفريق المستقل المعني بالتأهب والاستجابة للجائحة، ولجنة المراجعة المعنية بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية، ولجنة الإشراف الاستشارية المستقلة المعنية بشأن الطوارئ الصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وغيرها.