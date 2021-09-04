غداً.. اجتماع تنسيقي لممثلي الأهلي والزمالك بشأن السوبر الأفريقي لكرة اليد

/648698/غدا-اجتماع-تنسيقي-لممثلي-الأهلي-والزمالك-بشأن-السوبر-الأفريقي-لكرة-اليد

يعقد ممثلي قطبي الكرة المصرية اجتماعا تنسيقيا، غدا الأحد، للترتيب لمباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد، بين الأهلي والزمالك، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الجمعة المقبل من على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مع نظيره النادي الأهلي، يوم الجمعة المقبل، في المواجهة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات كأس السوبر الأفريقي.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الساعة من مساء يوم الجمعة المقبل من على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويحضر الاجتماع ممثلي الناديين الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى إيهاب العزب المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة اليد، ومدير صالة حسن مصطفى التي ستقام عليها المباراة.

أعلن اتحاد كرة اليد عن إقامة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، باعتبار الاتحاد المصري هو منظم المباراة.

وفي السياق ذاته، فاز الفريق الأول لكرة اليد بالنادى الأهلى، على منافسه فريق إنتر كلوب الأنجولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائى من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية.

مشوار الأهلي

حقق النادي الأهلي لكرة اليد، الفوز على حساب نظيره فريق فاب الكاميروني، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة مكناس المغربية.

أقيمت المباراة على صالة المسيرة بمدينة مكناس، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٤٨-٢٣.

وبهذه النتيجة واصل الفريق عروضه القوية بعد أن تغلب على نظيره فريق سوكوتو ريما النيجيري في الجولة الأولى بنتيجة ٤٦-٢٦، ثم حقق فوزًا مهمًّا على ريد ستار الإيفواري بنتيجة ٤٥-٢٦، ليحقق العلامة الكاملة ويتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبا، ومصطفى نجيب، إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد “كاستيللو” وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.