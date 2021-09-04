لأول مرة.. 70 سرير عناية بحميات التل الكبير لمصابى كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المديرية، أن هذه المرة الأولى التى يتم فيها تجهيز العناية المركزة بمستشفى التل الكبير وبقوة 70 سرير عناية، لاستقبال للحالات الحرجة من مصابى فيروس كورونا.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الصحة فى التصدى لفيروس كورونا، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد مهدى، محمد مدير إدارة مستشفيات الحميات بوزارة الصحة، والدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتور إيهاب محمد، مدير المستشفى.
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