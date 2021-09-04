/648697/تفكركم-منحدر-حمو-بيكا-يهاجم--منتقدي-تصوير-زيارته-للطفلة-المصابة-بالسرطان

أعرب مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا عن عضبه من منتقدي تصوير زيارته لطفلة مريضة بداء السرطان، بعدما شبهه الجمهور بأنه يفعل ذلك لإعتلاء التريند وكسب شهرة زائدة، مشيرا إلى أن أهل الفتاة هي من قامت بتصوير ذلك الفيديو.

دوت الخليج يرصد رد حمو بيكا على منتقدي تصويره لفتاة مصابة بالسرطان

نشر بيكا الفيديو المتداول لزيارته لطفلة مريضة بالسرطان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وعلقت عليه، قائلة: “بمناسبة البوست المنتشر بخصوص أني زرت الطفله الجميلة في بيتها عشان هي بتحبني، أولًا أنا زرت الطفلة الجميله دي بناءً على طلبها، ثانيًا أنا مطلبتش أن حد يصورني أو أنا بتاجر بالمرض، والتفكير الردئ جدًا اللي بقي في الناس ده، ثالثًا أهلها صوروني عشان فرحتهم بوجودي مش لغرض الشو والمتاجرة بالمرض والكلام الهايف ده”.

وتابع بيكا حديثه: “ارحمو نفسكم من الهري الكتير.. بتتعبو نفسكم على الفاضي.. تفكيركم بقي منحدر بطريقة بشعة.. لازم الفتي في كل المواضيع.. أنا مش بتاع شو ولا هكون بتاع شو في حاجة زي دي بالذات.. ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء”.

حمو بيكا يشارك جمهوره افتتاح مطعمه الخاص

ومن ناحية أخرى افتتح مطرب المهرجانات حمو بيكا، مطعمه الخاص في الإسكندرية، مساء أمس الخميس، وسط حضور كبير من جمهوره وكل محبيه، وشارك بيكا، بفيديو لايف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أثناء الافتتاح، معلقًا عليه" مستنيكم كلكم".

واعتمد «بيكا» خلال الترويج لمطعمه الجديد، نشر العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بالتجهيزات، فضلًا عن لقطات لعدد من النجوم الحاملين بعض الوجبات مثل الفنان أشرف عبدالباقي، وإعادة نشر التهنئة الخاصة بالفنان «أوس أوس» عبر خاصية الـ«استوري» بموقع «إنستجرام»، وعلى أحد المنشورات الخاصة بالترويج للمطعم، سألت الإعلامية ريهام سعيد عن مكان المطعم؛ ليرد بيكا: «تنورينا يا أستاذة».