/648678/خفض-مجموع-القبول-في-كلية-الشرطة-لـ60-ومد-التقديم

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على تخفيض مجموع القبول بكلية الشرطة من (الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لهذا العام) ليكون 60% بدلاً من 65% من المجموع الكلي للدرجات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تخفيض مجموعة القبول بكلية الشرطة

كما تقرر مد موعد التقدم للالتحاق بالكلية حتى يوم الخميس الموافق 16-9-2021 بدلاً من يوم الإثنين الموافق 6-9-2021.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توسيع قاعدة الاختيار من الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وفى ضوء النتائج والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 فقط، وما ترتب عليه من تداعيات لانخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة.

وفي سياق أخر قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، منح الإذن إلى 42 شخصًا بينهم 6 سيدات، بالتجنس بجنسيات 3 دول أخرى، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وسحبها منهم.

نص القراران

ونص القراران رقما 1273 و1274 لسنة 2021، على أن يسمح لـ32 شخصًا للتجنس بالجنسية الألمانية، هم: محمد أحمد شوقي أحمد، عزت صابر محمد حسانين، إسلام محمد علي خطاب، مصطفى محمد عبدالعاطي محمود، محمود رجاء إمام عوض، إسلام احمد عبدالفتاح الجندي، ونس عرفة محمد أحمد ونس، أحمد محمد عبدالسلام الرفاعي، محمد أبوالمكارم جودة سعد، منة الله محمد هاني عبدالحميد عبدالعزيز، آية محمد أحمد إسماعيل، نورهان محمد هاشم محمد العقبي، آلاء عادل محمد محروس.

الأسماء

وكذلك ضمت القائمة أسماء: محمد يونس خليفة حسان، محمد فرغلي ثابت عثمان، وليد المحمدي جبر سند جادالله، هاني عاطف السيد عشماوي، محمد عاصم فوزي محمود ربيع، محمد إبراهيم خالد عبدالعال، محمد محمود محمد خليل إبراهيم، مصطفى عدلي أحمد عدلي، هاني موريس سعيد عطية، أحمد يوسف محمد الصغير صالح، حسن محمد حسن الشرقاوي، محمود شعبان علي حامد مصطفى، مروة مصطفى عبده محمد خليل، هند أحمد عبدالمعطي أحمد، نهى وحيد أحمد رضوان، إيمان أحمد أحمد محمد، هويدا عمر محمود عبدالله، إيمان يسري محمد عثمان، إيمان إسماعيل الضمراني إسماعيل.

ومنح الوزير الإذن لـ7 أشخاص للتجنس بالجنسية النمساوية مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم، هم: محمد حمزة أحمد العشماوي، أحمد عبدالصمد هاشم عبدالصمد، علاء الدين جابر فهمي عبدالرازق، السيد عبدالعزيز السيد علي، يحيي محمد عطية النمر، مجدي خالد فوزي حسان محمد، مريم راشد معزوز لوقا.

كما وافق على تجنس 3 أشخاص بالجنسية الهولندية، هم: محمود محمد مرشد عبدالمعطي حبيب، مرفت فاروق صبحي عبدالملاك، ولاء محمود أحمد غريب.