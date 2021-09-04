انت الان تتابع تفاصيل خبر خطوات ورابط تقديم تنسيق الأزهر 2021 وموعد التسجيل الإلكتروني والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بدأت بوابة الحكومة المصرية في استقبال طلبات تنسيق الأزهر 2021, للطلاب الناجحين في الدور الأول بالثانوية الأزهرية للعام الدراسي202- 2021، ولمدة 5 أيام. وعليه نتناول معكم خطوات تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر 2021 بالعاصمة والأقاليم من خلال إتباع الخطوات في الفقرة القادمة.

خطوات التسجيل في تنسيق الأزهر 2021

– يتم التسجيل من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

– يمكنك الاطلاع على دليل كليات البنين والبنات، وشروط وضوابط القبول في الكليات، والحدود الدنيا للكليات لآخر عامين.

– يجب كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري الموجود في شهادة النجاح، مع إعادة ادخال الرقم التأكيدي الظاهر في الصورة.

– متاح لطلاب مناطق «شمال أو جنوب سيناء» التسجيل في واحدة من منطقتين (القاهرة أو الوجه البحري).

– يتاح لطلاب محافظة «البحر الأحمر»، التسجيل في واحدة من منطقتين القاهرة أو الوجه القبلي.

– ويمكن للطالب تغيير رغباته مرة أخرى عبر الضغط على أيقونة «تعديل هذه القائمة».

– لتيسير عملية ادخال الرغبات يظهر أمام الطالب خياران:

(1) الأول: ستظهر فيه كافة الكليات المتاحة للطالب.

(2) الثاني: يتم تقسم فيه مختلف الكليات إلى مجموعات، وفقاً لنوع الدراسة، مثال:

– في حال اختيار «اسم (كلية طب) سوف تظهر لك كافة كليات الطب المتاحة لك».

– وبعدها يتم اختيار الرغبة بالضغط على خيار «إضافة».

– ويمكنك التحكم في ترتيب الرغبات المسجلة، بالتقديم أو التأخير من خلال الأسهم الموجودة بجانب لوحة الرغبات لـ تنسيق الأزهر 2021، وكذلك تستطيع حذف الرغبة من سجل الرغبات باستخدام رمز (X).

– بعد إستكمال إختيار الرغبات، عليك الضغط على خيار «الخطوة التالية» أسفل الشاشة.

– بعد الضغط عليها، تظهر لك قائمة بالرغبات، وفي حال أردت التعديل في أي رغبة منها، يتم الضغط على رابط «اضغط هنا لتعديل الرغبات».

– بعد التأكد من صحة الرغبات، عليك كتابة الرقم القومي – ورقم الهاتف – والبريد الإلكتروني للطالب (ان وجد)، مع ادخال الرقم السري مرة أخرى وإعادة كتابة الرقم التأكيدي، وبعدها يتم الضغط على أيقونة «التسجيل»؛ لحفظ البيانات.

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021

بدأ موقع تنسيق الأزهر 2021 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية في أعمال تنسيق الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021، وتسجيل كافة رغبات طلاب المرحلة الأولي 2021 من خريجي الدوار الأول، كما ويمكنك معرفة مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية ورابط التنسيق.

موعد بدء تنسيق الأزهر 2021 لطلاب الثانوية الأزهرية

يبدأ تنسيق الأزهر الشريف 2021 لطلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات الأزهر، وفق ما صرح به الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر، اعتبارًا من يوم الخميس 2 سبتمبر ولمدة 5 أيام لينتهي تسجيل الرغبات يوم الإثنين 6 سبتمبر 2021.