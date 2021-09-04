انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد ورابط اعلان نتيجة تنسيق رياض الاطفال في القاهرة 2021- 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يتسائل الكثير من أولياء الأمور عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالرقم القومي في القاهرة، وجاء ذلك في ضوء اعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021 /2022، ووفق ما صرح به مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة، فإن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي سوف تعلن خلال أيام، مضيفاً أنه تم الانتهاء من إعداد أسماء الطلاب المقبولين وتوزيعهم على كافة المدارس.

كيفية معرفة نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالرقم القومي 2021

اجاب المصدر في تصريحاته الأخيرة، أنه سوف يتم إعلان نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2021 بالرقم القومي على رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مؤكداً بذلك ان موقع المديرية يوفر كثيراً من المعلومات عن المدارس المتاحة بالمحافظة، ونوع الخدمة التعليمية التي يتم ادارجها للطلاب في جميع المراحل التعليمية.

أهمية طباعة استمارة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي

وتابع ايضاً أنه يجب على الطلاب المقبولين طباعة استمارة نتيجة تنسيق رياض الاطفال، وإرفاقها ضمن الأوراق المطلوب تقديمها للمدرسة، قائلاً: أنه من الضروري استيفاء كافة الأوراق المطلوبة، حيث قد شددت المديرية العامة على كافة الإدارات التعليمية.

وفي سياق متصل، أكد المصدر أن تنسيق رياض الأطفال 2021 قد خضع للعديد من الشروط التي تتمثل في السن والموقع الجغرافي واستيفاء كافة الأوراق المطلوبة، كما وأشار إلى أن المديرية قد حرصت على تدريب كافة المعلمين على طرق التعليم المتطورة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وفي سياق منفصل، قد اعلنت الوزارة أنه سوف يتم تطعيم الكوادر التعليمية بلقاح كورونا قبل العام الدراسي الجديد، كما تم التأكيد على المديريات بضرورة توفير قاعدة بيانات تفصيلية تتضمن جميع المعلمين الذين قد تم تطعيمهم بلقاح كورونا، مشيرة إلى أنه في حال رفض أحدهم الحصول على لقاح كورونا، يمنع المعلم من دخول المدرسة، ولا يحق له التوقيع في كشف الحضور والانصراف.